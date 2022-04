Remo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Remo e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (19), no Baenão, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Cruzeiro DATA Terça-feira, 19 de abril de 2022 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Baenão.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a primeira vitória na Série B, o Cruzeiro volta as atenções para a terceira fase da Copa do Brasil após ter eliminado o Sergipe (5 a 0), e Tuntum (3 a 0).

Já o Remo fará a sua estreia na Copa do Brasil após ser derrotado pelo Manaus por 1 a 0 na Série C.

Em 11 jogos disputados entre as equipe, o Remo possui ampla vantagem: cinco vitórias, uma derrota, além de quatro empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Vitória Série C 9 de abril de 2022 Manaus 1 x 0 Remo Série C 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x São José Série C 23 de abril de 2022 19h (de Brasília) Confiança x Remo Série C 1 de maio de 2022 18h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 0 Cruzeiro Série B 9 de abril de 2022 Cruzeiro 1 x 0 Brusque Série B 13 de abril de 2022

Próximas partidas