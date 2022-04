Remo x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Remo recebe o Cruzeiro nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Baenão. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, seis meses após o último encontro entre os rivais, válido pela Série B da última temporada. Na ocasião, o Remo venceu por 3 a 1.

Maior campeão do torneio, com seis títulos, a Raposa chega na terpara o confronto após ter eliminado o Sergipe por 5 a 0, e Tuntum por 3 a 0.

Do outro lado, o Remo fará a sua estreia na competição após ser derrotado pelo Manaus por 1 a 0 na Série C.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Baenão, o Remo, sob o comando do técnico Paulo Bonamigo, não poderá contar com Alan Patrick, Neto e Rodrigo Pimpão, por já terem disputado a competição pelo CRB, Ferroviária-SP e Operário-PR, respectivamente.

Já o Cruzeiro terá como principal desfalque o artilheiro Edu. Assim, Rodolfo assume o comando do ataque.

Eduardo Brock, suspenso e Neto Moura, que defendeu o Mirassol, também são desfalques.

Wagner e Zé Ivaldo brigam por uma vaga zaga, enquanto Neto Moura pode aparecer no meio.

Possível escalação do Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Felipe Gedoz; Bruno Alves, Vanilson e Brenner.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Wagner (Zé Ivaldo) e Rafael Santos; Willian Oliveira, Miticov e João Paulo; Waguininho, Vitor Leque (Jajá) e Rodolfo.

DESFALQUES

REMO:

Alan Patrick, Neto e Rodrigo Pimpão: regulamento da CBF

CRUZEIRO:

Staff Images/Cruzeiro EC

Edu: lesionado

Eduardo Brock: suspenso

Neto Moura: regulamento da CBF

ARBITRAGEM

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - CE

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Renan Aguiar da Costa - CE

Quarto árbitro: Andrey da Silva - PA

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Remo e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo streaming da Amazon Prime Video, nesta terça-feira, no Baenão. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.