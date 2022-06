Remo x Campinense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série C 2022

Jogo acontece nesta segunda-feira (6), pela nona rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Remo e Campinense entram em campo nesta segunda-feira (6), no Baenão, às 20h (de Brasília), pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Remo x Campinense DATA Segunda-feira, 6 de junho de 2022 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Arthur Rabelo (ES)

Assistentes: Fabiano Ramires e Vanderson Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Andrey Silva (PA)

Onde vai passar?

O DAZN, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta segunda-feira, no Baenão.

Informações da partida

O Remo é o sexto colocado da Série C, com 13 pontos marcados. O time mandante vai em busca da vitória para tentar ficar no G-4.

Já o Campinense está na 16ª posição, 9 pontos, e quer o triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento.

Últimos resultados e próximos jogos

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 0 Floresta Série C 29 de maio de 2022 Ypiranga 2 x 1 Remo Série C 23 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Remo Série C 13 de junho de 2022 20h (de Brasília) Remo x Altos Série C 19 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Campinense

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 0 x 1 Vitória Série C 28 de maio de 2022 Botafogo-PB 1 x 1 Campinense Série C 25 de maio de 2022

Próximas partidas