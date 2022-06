Remo x Campinense: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Jogo da nona rodada da Série B acontece às 20h (de Brasília); confira o serviço da partida desta segunda-feira (6)

Pela nona rodada da Série C, Remo e Campinense entram em campo na noite desta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), no Baenão.

O Remo é o sexto colocado da Série C, com 13 pontos marcados. O time mandante vai em busca da vitória para tentar ficar no G-4.

Já o Campinense está na 16ª posição, 9 pontos, e quer o triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

O Remo não poderá contar com Pimpão, Everton Sena e Ronald, lesionados.

Por outro lado, Erick Flores e Jean Patrick retornam ao time de Paulo Bonamigo.

A Campinense, por sua vez, não tem problemas no elenco, mas a equipe deve ter modificações em seus onze iniciais.

Possível escalação do Remo: Vinícius; Celsinho, Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro; Anderson Uchôa, Marciel, e Erick Flores; Netto, Fernandinho e Brenner.

Possível escalação do Campinense: Mauro Iguatu, Felipinho, Márcio, Christian (Cleiton) e Emerson; Magno, Jeferson Lima e Dione; Luiz Fernando, Hugo Freitas e Olávio.

Desfalques da partida

Remo:

Everton Sena, Ronald e Pimpão: lesionados.

Campinense:

sem desfalques confirmados.

Transmissão ao vivo

O jogo entre Remo x Campinense será transmitido ao vivo pelo DAZN, na plataforma de streaming nesta segunda-feira.