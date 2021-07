Remo x Brusque: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela 11ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo afastar a má fase, Remo e Brusque se enfrentam na noite desta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Baenão, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV , em canal fechado, e do Premiere , em pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Brusque DATA Quinta-feira, 14 de julho de 2021 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

ONDE VAI PASSAR?



O Remo tem apenas uma vitória na Série B 2021 / Foto: Remo Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, em pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta quinta-feira, às 21h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas uma vitória até o momento na Série B e na lanterna do campeonato, o Remo entra em campo buscando uma reação para não ver os adversários abrirem distância na tabela. O atacante Lucas Tocantis voltou a treinar com o elenco e está à disposição do técnico Felipe Conceição. Por outro lado, Marlon, Jefferson e Rafinha, lesionados, seguem fora.

Já o Brusque está na parte de cima da tabela e quer o triunfo para por fim à sequência negativa das últimas rodadas.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes, Anderson Uchoa, Lucas Siqueira, Dioguinho, Felipe Gedoz, Erick Flores e Renan Gorne.

Provável escalação do Brusque: Jefferson Paulino, Toty, Ianson, Éverton Alemão, Airton, Zé Mateus, Fillipe Soutto, Diego Mathias, Thiago Alagoano, Gabriel Taliari e Edu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 3 CSA Série B 11 de julho de 2021 Guarani 4 x 1 Brusque Série B 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Botafogo Série B 17 de julho de 2021 19h (de Brasília) Vila Nova x Brusque Série B 21 de julho de 2021 16h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 1 Vila Nova Série B 8 de julho de 2021 Coritiba 2 x 1 Remo Série B 2 de julho de 2021

Próximas partidas