Remo x Brasiliense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times vão fazer o segundo jogo da final da Copa Verde nesta quarta (24), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Remo e Brasileinse vão decidir o título da Copa Verde nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília). Depois da vitória por 2 a 1 no Mané Garrincha, o Jacaré tem a vantagem do empate no Mangueirão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Brsiliense DATA Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 LOCAL Mangueirão - Belém, PA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Assistentes VAR: Antonio Dib Moraes de Sousa e Edson Antonio de Sousa

ONDE VAI PASSAR?



O Remo está em desvantagem para o segundo jogo da final / Foto:Samara Miranda/ASCOM Remo

A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REMO

Jogando em casa, o Remo precisa vencer o jogo por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal, um leva a decisão para os pênaltis.

O time ne não deve ter desfalques para a decisão, sem suspensos ou lesionados.

#TreinoDoLeão - 23/02 - Banpará Baenão



➡️ O Clube do Remo encerrou sua preparação na manhã desta terça-feira, visando a final da Copa Verde;



➡️ As atividades começaram com um aquecimento no gramado; pic.twitter.com/nCFNGf9q4k — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 23, 2021

Provável escalação do Remo: Vinicius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Janse, Marlon; Pingo, Lucas Siqueira, Feipe Gedoz; Wallace, Hélio Borges e Augusto.

BRASILIENSE

Jogando fora de casa, o Jacaré tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Este pode ser o primeiro título do Brasiliense na competição da qual fez quatro participações desde 2014.

Para o duelo, o time deve ser o mesmo que venceu o primeiro jogo. Zé Love era o único pendirado e pasosu em branco, portanto está apto a jogar. Wagner Balotelli, supenso no jogo de ida, está de volta ao time.

O Jacaré realizou na tarde desta segunda (22) o último treino antes da viagem para Belém.



Preparação e foco total. Vamos, meu Ense 💥💛



📷 André Gomes/Brasiliense FC#BrasilienseFC #AvanteMeuJacaré pic.twitter.com/wfpY0zp2ze — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) February 22, 2021

Provável escalação do Brasiliense: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan, Peu; Aldo, Balotelli, Zotti; Maicon Assis, Zé Love e Jéferson Maranhão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Brasiliense 2 x 1 Remo Copa Verde 21 de fevereiro de 2021 Remo 6 x 2 Manaus Copa Verde 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Gavião Campeonato Paraense 1 de março de 2021 19h (de Brasília) Bragantino-PA x Remo Campeonta Paraense 5 de março de 2021 15h (de Brasília)

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Brasiliense 2 x 1 Remo Copa Verde 21 de fevereiro de 2021 Brasiliense 1 (5) x (3) 3 Vila Nova Copa Verde 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas