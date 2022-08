Remo x Aparecidense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (7), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Remo e Aparecidense entram em campo neste domingo (7), no Baenão, a partir das 17h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

O duelo em Fortaleza marca o encontro de duas equipes que lutam diretamente por uma vaga no quadrangular final. De um lado, a Aparecidense está em nono lugar, com 25 pontos.

Do outro e logo à frente, vem o Remo, na oitava posição, com a mesma pontuação que o rival, porém, com saldo melhor. Desta forma, quem vencer no Baenão dará um grande passo rumo à classificação.

Prováveis escalações

Possível escalação do Remo: Jose, Bruno Alves, Leandro, Brenner, Daniel, Leonan, Celsinho, Anderson Uchoa, Marlon, Paulo Curuá e Anderson.

Possível escalação do Aparecidense: Gabriel, Ricardo Lima, Wesley Matos, Felipe Menezes, Alex Henrique, Luan, Rodrigues, Cardoso, Renato, Rodriguinho e Robert.

Desfalques da partida

Remo:

sem desfalques confirmados.

Aparecidense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Remo x Aparecidense DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Junior (PR)

Assistentes: Victor Santos e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Olivaldo Moraes (PA)

Últimos resultados e próximos jogos

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Ferroviária Série C 24 de agosto de 2022 Botafogo-PB 0 x 0 Remo Série C 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-SP x Remo Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Aparecidense

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 3 Atlético-CE Série C 31 de julho de 2022 Brasil de Pelotas 1 x 2 Aparecidense Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas