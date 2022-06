Remo x Altos: onde assistir ao vivo e online, horário e escalação e mais do jogo da Série C 2022

Partida acontece neste domingo (19), pela 1ª rodada do Brasileirão Série C; veja como acompanhar na internet

Remo e Altos se enfrentam neste domingo (19), no Baenão, a partir das 19h de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, pela internet.

O Remo chega para o jogo após uma dura derrota por 3 a 0 contra o Volta Redonda, fora de casa. Pressionado por resultados, o treinador Paulo Bonamigo terá os retornos de Leonan e Rodrigo Pimpão para o jogo contra o Altos, sendo que o primeiro deve entrar já no time titular.

Atualmente, o Remo é o oitavo colocado da Série C, com 16 pontos conquistados, sendo cinco vitórias, um empate e quatro derrotas em dez partidas disputadas até agora.

Do outro lado, o Altos não vem bem no campeonato, mas teve uma vitória importante no último jogo, contra o Ferroviário, que está em à sua frente na tabela. Ao todo, o time do Piauí tem 10 pontos conquistados, sendo três vitórias, um empate e seis derrotas, que o deixam na 16ª colocação.

Possível escalação do Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Igor Morais (Anderson Uchôa), Marlon e Leonan; Paulinho Curuá, Marciel e Erick Flores (Albano); Fernandinho, Brenner e Bruno Alves

Possível escalação do Altos: Rafael; Júlio Ferrari, Lucas Souza, Ramon e Dieyson; Valderrama, Tibiri e Marcos Aurelio; Elielton, Manoel (Paulo Rangel) e Betinho

Desfalques da partida

Remo:

Everton Sena: lesionado

Daniel Felipe: suspenso (cartão vermelho)

Altos:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Remo x Altos DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego da Costa Cidral

Assistentes: Johnny Barros de Oliveira e Gizeli Casaril

Quarto árbitro: Ignacio José de Almeida Prado

Últimos resultados e próximos jogos

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 3 x 0 Remo Série C 13 de junho de 2022 Remo 4 x 0 Campinense Série C 6 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Figueirense x Remo Série C 27 de junho de 2022 20h (de Brasília) Remo x Paysandu Série C 3 de julho de 2022 17h (de Brasília)

Altos

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 1 x 0 Ferroviário Série C 12 de junho de 2022 Manaus 0 x 0 Altos Série C 6 de junho de 2022

Próximas partidas