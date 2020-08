Remo x Águia de Marabá: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Paraense; veja como acompanhar na TV e na internet

O volta a campo pelo Campeonato Paraense neste domingo (2), contra o Águia de Marabá, às 15h30 (de Brasília), no Baenão, pela nona rodada da competição. O duelo será transmitido pela TV Cultura (PA) no canal aberto na TV, pelo Premiere no canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Águia de Marabá DATA Domingo, 2 de agosto de 2020 LOCAL Baenão (PA) HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Torcida poderá acompanhar o jogo na TV ou na internet (Foto: Divulgaçao Remo)

O duelo será transmitido pela TV Cultura (PA) no canal aberto na TV, pelo Premiere no canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na vice-liderança do paraense com 17 pontos, o Remo entra em campo precisando de um empate para garantir a sua classificação à fase final do estadual.

Já o Águia de Marabá, em quinto lugar com 11 pontos marcados, precisa do triunfo para chegar à última rodada com chances reais de avançar.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Nininho, Fredson, Rafael Jansen, Djalma, Xaves, Robinho, Eduardo Ramos, Lukinha, Giovane e Jackson.

Provável escalação do Águia de Marabá: Gustavo, Bruno Oliveira, Guilherme, Sandro, Juninho, Tiago Félix, Matheus Paixão, Ari, Edcleber, Wellington e Veraldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 0 Independente-PA Campeonato Paraense 14 de março de 2020 1 x 1 Remo Campeonato Paraense 25 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tapajós x Remo Campeonato Paraense 5 de agosto de 2020 A definir

Águia de Marabá

JOGO CAMPEONATO DATA Águia de Marabá 1 x 0 Paragominas Campeonato Paraense 14 de março de 2020 Águia de Marabá 1 x 0 Itupiranga Campeonato Paraense 7 de março de 2020

Próximas partidas