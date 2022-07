Remo x ABC-RN: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (17), pela 15ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

O Remo recebe o ABC na noite deste domingo (17), no Baenão, a partir das 19h (de Brasília), pela 15ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Sem vencer há cinco jogos no campeonato, o Remo entra em campo pressionado diante de sua torcida. O time está na 13ª posição, com 18 pontos somados e deve ter mudanças entre os seus titulares devido a necessidade de um triunfo.

Do outro lado, entra em campo defendendo o seu posto entre os melhores colocados, porém também vem de uma sequência de quatro partidas sem ganhar. O Alvinegro é o quatro, com 23 pontos marcados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Remo: Zé Carlos; Celsinho, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Anderson Paraíba; Bruno Alves, Brenner e Leandro Carvalho.

Possível escalação do ABC: Pedro Paulo, Marcos Vinícius, Ícaro, Uchôa, Patrick, Wellington Reis, Waldrigo, Wallyson, Fábio Lima, Gustavo França e Henan.

Desfalques da partida

ABC:

sem desfalques confirmados.

Remo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Remo x ABC DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Salmazio (MS)

Assistentes: Marcos Brito e Luiz Colete (MS)

Quarto árbitro: Ignacio Pedro (PA)

Últimos resultados e próximos jogos

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 0 x 0 Manaus Série C 11 de julho de 2022 Aparecidense 2 x 2 ABC Série C 4 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x Floresta Série C 23 de julho de 2022 17h (de Brasília) Vitória x ABC Série C 31 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-CE 3 x 1 Remo Série C 10 de julho de 2022 Remo 2 x 2 Paysandu Série C 3 de junho de 2022

Próximas partidas