Remo x Vila Nova: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Remo e Vila Nova se enfrentam na noite desta quinta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Baenão, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em canal fechado, e do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Vila Nova DATA Quinta-feira, 8 de julho de 2021 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe da Silva (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves (RJ) e Andrea Izaura Maffra (RJ)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves (PA)

ONDE VAI PASSAR?



O Remo tem apenas uma vitória na Série B 2021 / Foto: Remo Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, em pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta quinta-feira, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na última posição da Série B, o Remo busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas e apenas um triunfo em oito jogos disputados.

A grande novidade da equipe é a estreia do técnico Felipe Conceição, que vai substituir Paulo Bonamigo, que pediu demissão após a derrota para o Sampaio Corrêa no último dia 29.

Já o Vila Nova, com 10 pontos, busca se afastar do risco de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Higo Magalhães terá os retornos de Clayton, com condições de jogo, e de Henan, recuperado de lesão.

No entanto, Pedro Júnior, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores e Renan Gorne.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Danilo Belão, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga; Deivid, Dudu, Arthur Rezende, Cássio Gabriel; Alesson, Kelvin (Henan).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 2 Vila Nova Série B 28 de junho de 2021 Vila Nova 0 x 0 Ponte Preta Série B 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Brasil de Pelotas Série B 13 de julho de 2021 16h (de Brasília) CRB x Vila Nova Série B 18 de julho de 2021 20h30 (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 2 Sampaio Corrêa Série B 29 de junho de 2021 Coritiba 2 x 1 Remo Série B 2 de julho de 2021

Próximas partidas