Remo x Operário: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta sexta-feira (6), pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Remo e Operário se enfrentam nesta sexta-feira (6), no Baenão, às 16h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Operário DATA Sexta-feira, 5 de agosto de 2021 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines José (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva (ES) e Fabio Faustino (ES)

Quarto árbitro: Olivaldo José (PA)

ONDE VAI PASSAR?

Remo busca mais uma vitória na Série B /Foto: Divulgação Remo

O SporTV e o Premiere são os canais que vão passar jogo desta sexta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Separados por apenas dois pontos na tabela de classificação, Operário (com 21) e Remo (com 19) abrem a 16ª rodada da Série B.

Para o confronto, o Operário terá os retornos do volante Leandro Vilela e do técnico Matheus Costa, suspensos na derrota para o Goiás na última rodada.

Por outro lado, o meia-atacante Rafael Oller, suspenso, está fora.

Já o Remo não poderá contar com Uchôa, Erick Flores e Victor Andrade, também suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Romércoi, Kevem, Igor Fernandes, Anderson Uchoa, Arthur, Felipe Gedoz, Matheus Oliveira, Erick Flores e Victor Andrade.

Provável escalação do Operário: Simão; Alex Silva, Fábio Alemão, Reniê e Fabiano; Marcelo Santos, Rafael Chorão e Leandrinho; Felipe Garcia. Rodrigo Pimpão e Ricardo Bueno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Remo Brasileirão Série B 28 de julho de 2021 Remo 1 x 0 CSA Brasileirão Série B 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Remo Brasileirão Série B 10 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Remo x Vasco Brasileirão Série B 13 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 0 Coritiba Brasileirão Série B 25 de julho de 2021 Goiás 1 x 0 Operário Brasileirão Série B 30 de julho de 2021

Próximas partidas