Remo x Londrina: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), pela 33ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Londrina enfrenta o Remo nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), no Baenão, pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Londrina DATA Terça-feira, 2 de novembro de 2021 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Rosa (RJ)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves (PA)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

Auxiliar VAR: Lilian da Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Samara Miranda - Divulgação Remo

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Baneão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com promessa de casa cheia, o Remo, com 41 pontos, se prepara para enfrentar o Londrina, que abre a zona de rebaixamento, com 35.

Para o confronto fora de casa, o Londrina terá alguns problemas para montar a equipe.

Suspensos, Caprini e Marcelinho estão fora, assim como o técnico Márcio Fernandes. O auxiliar Márcio Fernandes Júnior, filho do treinador, estará no comando.

Provável escalação do Londrina: César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Victor Daniel (Luiz Henrique), Zeca e Roberto.

Provável escalação do Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Arthur, Marcos Júnior e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins, Neto Pessoa e Vistor Andrade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 1 Ponte Preta Série B 24 de outubro de 2021 Cruzeiro 1 x 3 Remo Série B 28 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Remo Série B 5 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Operário-PR x Remo Série B 9 de novembro de 2021 A definir

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 0 x 0 Goiás Série B 19 de outubro de 2021 Confiança 0 x 2 Londrina Série B 30 de outubro de 2021

Próximas partidas