Relembre o último jogo do Brasil contra uma seleção da Europa

Seleção tem pouca frequência de duelos com europeus; Amarelinha soma quatro eliminações seguidas para nações do Velho Continente em Copas

A seleção brasileira está a mais de três anos sem enfrentar uma seleção europeia. Sem qualquer exagero, o Brasil jogou pela última vez contra um país do Velho Continente em 26 de março de 2019, quando derrotou a República Tcheca por 3 a 1, com dois gols de Gabriel Jesus e um de Firmino.

De fato, o Brasil venceu a partida que começou sendo derrotado, e a virada veio apenas aos 83 minutos de jogo (38 do segundo tempo), com direito a provocação do camisa 9, Jesus, que marcou o segundo gol da Amarelinha e ficou de frente com os torcedores tchecos. Aos 90, veio o último tento da partida e o placar se encerrou no 3 a 1.

Antes desse confronto contra a República Tcheca, não há uma lembrança tão boa contra uma equipe europeia: apesar de não ter sido um amistoso, a última vez que a seleção havia jogado contra um europeu foi em 6 de julho de 2018, válido pela Copa do Mundo, contra a Bélgica. E talvez pela pouca, ou quase nenhuma, frequência de confrontos contra esses países, que o Brasil acabou derrotado e caiu nas quartas daquele Mundial.

Ao todo, até o momento, a seleção brasileira disputou 46 partidas após a difícil eliminação contra a Bélgica por 2 a 1, contando partidas válidas por Copa América, amistosos e Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Sim, de quase 50 embates, apenas um destes foi contra uma nação europeia, o que reforça a surpresa do Brasil ao enfrentar os europeus.

A frequência tem sido baixa há anos. Após 2002, quando a seleção foi pentacampeã, o Brasil foi seguidamente eliminado por países do Velho Continente nos Mundiais: França, em 2006, Holanda, em 2010, Alemanha, em 2014, e Bélgica, em 2018, três vezes nas quartas de final e uma na semi, considerando que a Amarelinha ainda acabou perdendo a disputa do terceiro lugar para a "Laranja Mecânica", no Mundial em que caiu para os alemães.

FABRICE COFFRINI/AFP

Com mais duelos contra europeus, o Brasil teria chance nessas Copas em que acabou caindo precocemente? A crítica gira sempre em torno da "facilidade" do país sobre os sul-americanos, que, normalmente, são derrotados pela seleção.

Caberiam novos desafios à Amarelinha, em vista que a Europa tem sido o grande problema nos Mundiais? Talvez, com mais jogos contra o topo do futebol no mundo, o Brasil venha a se tornar "o topo" também, em breve.

E mesmo com poucos embates sobre o Velho Continente, para 2022 a seleção tem boas chances, e foi considerada uma das favoritas ao título. Resta "amarrar o amor na chuteira" e assistir aos jogos da última Copa do técnico Tite comandando o Brasil.

O próximo jogo da seleção será contra a Coreia do Sul nesta quinta-feira (02), às 8h (de Brasília), em confronto válido também por um amistoso, já nos encerramentos das preparações para a Copa do Mundo deste ano.