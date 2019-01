Relembre momentos inesquecíveis do clássico entre Corinthians e Palmeiras

Derby paulista será disputado pela primeira vez em 2019, neste sábado (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque

Protagonistas de grandes duelos desde 1917, Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar neste sábado (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Em mais de 100 anos de história, vários foram os duelos inesquecíveis e decisivos que até hoje são lembrados por torcedores das duas equipes. Confira alguns deles:

06/05/1917 – No primeiro duelo da história disputado entre as duas equipes, o Verdão levou a melhor: triunfo por 3 a 0, com todos os gols marcados por Caetano.

05/09/1933 – A maior goleada da história do Derby também é do Palmeiras, que aplicou 8 a 0 sobre o rival.

05/05/1940 – Convidados para o torneio de inauguração do Pacaembu, que era considerado, na época, o maior e mais moderno estádio da América Latina, Palestra Itália e Corinthians derrotaram Coritiba e Atlético-MG e se enfrentaram na decião. O Verdão venceu por 2 a 1 e foi o primeiro time a conquistar um título no novo palco do futebol paulista.



(Foto: Acervo histórico)

28/03/1942 – O Torneio Quinela de Ouro foi a primeira conquista do Corinthians sobre o Palmeiras no Pacaembu. Além dos dois, a competição reuniu São Paulo, Flamengo e Fluminense. Todos jogaram contra todos, em turno único, e o time alvinegro foi campeão invicto. A equipe do técnico Rato venceu o Verdão por 4 a 1, com grande atuação de Teleco.

11/04/1951 – Donos das melhores campanhas no turno único do Torneio Rio-São Paulo, Palmeiras e Corinthians precisaram disputar o título em uma série melhor de três. O Verdão, porém, não tomou conhecimento do rival e venceu todos os jogos. No último, no Pacaembu, Jair Rosa Pinto (2) e Aquiles marcaram os gols da equipe alviverde no triunfo por 3 a 1.

27/08/1952 – Disputada desde 1942 pelas três equipes mais bem colocadas do Campeonato Paulista do ano anterior, a Taça Cidade de São Paulo ficaria em definitivo com o clube que a conquistasse cinco vezes. Campeão em 1942, 1943, 1947 e 1948, o Corinthians ficou com ela em 1952 ao vencer o Palmeiras, de virada, por 5 a 1.

18/01/1953 – Um dos melhores e mais agitados jogos da história do clássico aconteceu no Pacaembu, que foi o principal palco até hoje do Derby. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians levou a melhor e venceu por 6 a 4. Cláudio (3), Baltazar (2) e Carbone marcaram os gols do Timão. Odair (2), Rodrigues e Liminha descontaram para o Palmeiras.

6/02/1955 – O Paulistão de 1954 teve uma importância especial por ter sido o ano em que se comemorava o IV Centenário da fundação de São Paulo. Um empate já bastava para o Corinthians conquistar o título com uma rodada de antecedência e foi isso mesmo que aconteceu. Logo aos 10 minutos, Luizinho abriu o placar para o Timão. O Palmeiras empatou com Nei no início da segunda etapa. A partir daí, o goleiro Gilmar entrou em cena e, com grandes defesas, garantiu o título ao time alvinegro.



(Foto: Reprodução/J.S. Rangel)

22/12/1974 – Na decisão do Paulistão de 1974, o Verdão levou a melhor ao derrotar o Corinthians por 1 a 0, no Morumbi, com gol de Ronaldo, aos 24 minutos do segundo tempo.

12/06/1993 – Depois de perder de 1 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras goleou o Timão por 4 a 0 e encerrou um jejum de 16 temporadas sem títulos com a conquista do Paulistão.

4/08/1993 – Vencedores de seus respectivos grupos, Palmeiras e Corinthians fizeram a decisão. O Verdão, que dois meses antes já havia conquistado o Paulistão, assegurou o título ainda na partida de ida, com vitória por 2 a 0, gols de Edmundo. Na partida de volta, também no estádio municipal, bastou segurar um empate sem gols para soltar o grito de campeão do Torneio Rio-São Paulo pela quarta vez.

15/12/1994 – O título mais importante do Palmeiras conquistado sobre o Corinthians, o Brasileirão de 1994, contou com grandes atuações de Rivaldo nas duas partidas decisivas. O atacante, que havia deixado o time alvinegro recentemente, marcou dois dos três gols da vitória do Verdão na partida de ida. Edmundo fez o outro e Marques descontou para o Timão. No segundo jogo, ele ainda anotou o tento do empate por 1 a 1 também no Pacaembu.



(Foto: Divulgação/Palmeiras)

6/08/1995 – O Corinthians voltou a ser campeão paulista batendo o Palmeiras na final de 1995 ao vencer por 2 a 1 na prorrogação em partida disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

5/05/1999 – O Corinthians ate conseguiu devolver o placar de 2 a 0 do jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, mas o goleiro Marcos brilhou nos pênaltis e garantiu a classificação do Palmeiras, que seria campeão mais tarde.

20/06/1999 – Após a eliminação na Libertadores, o Corinthians deu o troco na decisão do Paulistão com o empate de 2 a 2 após o triunfo por 3 a 0 no jogo de ida. Com o título praticamente garantido, no fim do confronto, Edílson provocou o rival fazendo embaixadinhas que ficaram eternizadas para sempre na memória dos corintianos.

6/06/2000 – O Derby voltou a ser disputado na Libertadores de 2000, mas, dessa vez, na semifinal. Mais uma vez, o Verdão levou a melhor com Marcos brilhando nos pênaltis.

8/03/2009 – Um dos grandes nomes do futebol mundial, Ronaldo Fenômeno fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians em um Derby pelo Paulistão e evitou a derrota do Timão em Presidente Prudente. O episódio ficou marcado como "Gol do Alambrado".



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

4/12/2011 – Um empate com o arquirrival Palmeiras já bastava para o Corinthians chegar ao seu quinto título brasileiro. Foi o que o Timão fez. Em um jogo nervoso do início ao fim, nenhuma das duas equipes conseguiu balançar as redes. Com o 0 a 0 no placar, o time alvinegro conquistou o pentacampeonato da competição nacional. Festa e homenagem ao Doutor Sócrates, que acabou falecendo no mesmo dia.

27/07/2014 – No primeiro Deryi da Arena Corinthians, o Timão levou a melhor: 2 a 0, gols de Guerrero e Petros.

8/02/2015 – No primeiro Derby disputado no Allianz Parque, o Corinthians estragou a festa da torcida palmeirense ao vencer por 1 a 0, com gol de Danilo.

5/11/2017 – A vitória do Corinthians por 3 a 2 em Derby quente válido pela 32ª rodada foi determinante para o time manter vantagem na liderança rumo a conquista do heptacampeonato brasileiro.

8/04/2018 - Com um gol de Rodriguinho logo no primeiro minuto, o Corinthians reverteu a derrota de 1 a 0 no jogo de ida e levou a decisão para os pênaltis. Aí apareceu Cássio mais uma vez. O goleiro pegou as cobranças de Dudu e Lucas Lima e o Timão se sagrou campeão paulista pela 29ª vez em pleno Allianz Parque, que só tinha torcedores do Palmeiras.



(Foto: © Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)