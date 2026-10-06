Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, revelou a verdade sobre sua aposentadoria do futebol internacional, após a crise provocada por sua saída da concentração da seleção em protesto contra as declarações de seu treinador, Jorge Jesus.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção portuguesa antes da partida contra a Dinamarca, na terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, em meio a fortes rumores sobre sua intenção de se aposentar da seleção.

Mas o craque veio a público em declarações publicadas pelos jornais portugueses nesta terça-feira, nas quais confirmou seu desejo de continuar jogando pela seleção de Portugal.

O jogador de 41 anos disse, nas declarações destacadas pelo jornal português "A Bola": "Ouvi falar muito sobre jogos de despedida, sobre a minha necessidade de uma despedida à minha altura e sobre o desejo da federação de me conceder essa oportunidade".

E acrescentou: "Aprendi na vida, muitas vezes quando passava fome e não tinha nada para comer, que ninguém dá nada a ninguém. Posso prometer a todos os meus seguidores, especialmente aos portugueses, que faremos um ou mais jogos de despedida; e haverá tempo para isso".

O astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, prosseguiu: "Mas quando penso na seleção nacional, o que realmente me vem à cabeça é a competição. Foi nisso que pensei no dia em que recebi a notícia da morte do meu pai. Eu estava com a seleção e decidi ficar até o fim da partida do dia seguinte. Fiz pelo meu país o que não teria feito por nenhum clube".

E continuou: "Por isso, se eu estiver em boa condição física, jogando pelo meu time, esperando marcar gols, e depois de cumprir a suspensão que me será imposta (pela federação portuguesa por ter deixado a concentração), estarei à disposição, como sempre estive até agora, para competir e vencer com a nossa seleção nacional".