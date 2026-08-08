Relatório policial revela: homem queria assassinar Lionel Messi de forma brutal durante a Copa do Mundo

Lionel Messi é o jogador de futebol que mais recebeu ameaças de morte durante a Copa do Mundo de 2026. É o que revela o Marca, após ter acesso a um amplo relatório da polícia americana sobre o torneio mundial.

O jornal esportivo espanhol escreve sobre um relatório da polícia dos Estados Unidos no qual constam todas as ameaças à segurança com as quais tanto o FBI quanto o IPCC lidaram durante a Copa do Mundo vencida pela Espanha.

O Marca também traz à tona alguns detalhes bizarros. Um homem teria ameaçado invadir o estádio durante a partida da fase de grupos entre Jordânia e Argentina, junto com outras duas pessoas, armado com bombas caseiras e um fuzil AR-15.

Nessa ligação telefônica em questão, Messi foi citado como alvo específico. A intenção era assassinar a superestrela argentina.

Antes do duelo entre Argentina e Egito, por sua vez, textos preocupantes foram encontrados na internet. “Vou entrar no Atlanta Stadium e explodir Messi com quatro bombas presas ao meu corpo”, escreveu um suspeito nas redes sociais.

Durante essa mesma partida, houve de fato uma busca por bombas no estádio. Elas estariam escondidas em determinadas lixeiras. Após uma operação minuciosa no estádio com cães farejadores, no fim das contas tratava-se de um alarme falso.

Cristiano Ronaldo

O Marca sabe que várias pessoas também foram presas por ameaçar Cristiano Ronaldo. Uma delas foi detida após um alerta da FIFA ao FBI, quando um homem suspeito continuou insistindo em detalhes sobre seu paradeiro.

Dois dias depois, a polícia de Houston localizou o mesmo homem e o prendeu no hotel onde a seleção portuguesa estava hospedada. Outra pessoa foi presa em Toronto por um incidente semelhante, depois de tentar entrar com Ronaldo em um elevador, alegando que só queria tirar uma selfie com ele.

Árbitros

Os árbitros da Copa do Mundo também receberam muitas ameaças de morte. O francês François Letexier recebeu mais de 6 mil mensagens de ódio depois de apitar a partida polêmica entre Argentina e Egito. Sua casa e sua família na França receberam reforço de segurança em seguida.