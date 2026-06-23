Relatório médico revela o destino de Hamdi Fathi e Hossam Abdel-Majeed na seleção egípcia

Apesar da alegria pela vitória histórica sobre a Nova Zelândia e pela liderança do Grupo 7 na Copa do Mundo de 2026, a seleção egípcia sofreu um duro golpe com as lesões dos jogadores Hamdi Fathi e Hossam Abdel Majeed, em uma noite que trouxe glória e dor ao mesmo tempo.

A comissão técnica da Seleção Egípcia de Futebol anunciou a natureza das lesões sofridas pelos jogadores dos Faraós durante o último confronto contra a Nova Zelândia, que terminou com uma vitória histórica por 3 a 1.

Ibrahim Hassan, diretor da seleção, confirmou que os exames de imagem realizados em Hamdi Fathi, sob supervisão do Dr. Mohamed Abu Al-Ela, médico da seleção, comprovaram que o jogador sofreu uma lesão no músculo isquiotibial durante a partida contra a Nova Zelândia.

Hassan explicou, em declarações publicadas no site da Federação Egípcia de Futebol, que o retorno de Fathi aos jogos será determinado de acordo com sua resposta ao programa de tratamento elaborado para ele.

Ele acrescentou que os exames de imagem realizados no zagueiro Husam Abdel Majeed comprovaram que os ossos faciais estão intactos, e que o jogador retornará aos treinos e à seleção de acordo com o protocolo de tratamento adotado para esse tipo de lesão.

A seleção egípcia havia conquistado uma vitória histórica sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, na segunda rodada do Grupo 7 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Com essa vitória, os “Faraós” elevaram sua pontuação para 4 pontos, assumindo a liderança do grupo — uma conquista inédita na história das participações do Egito em Copas do Mundo.

Ele destacou que a equipe médica da seleção continua acompanhando o estado dos dois jogadores lesionados 24 horas por dia, a fim de prepará-los para a próxima fase do torneio, enquanto o Egito busca dar continuidade à sua trajetória histórica na Copa do Mundo.