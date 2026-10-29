O patrocínio da República Democrática do Congo ao Barcelona provocou grande polêmica desde a revelação dos detalhes do acordo.

O contrato prevê receitas de 44 milhões de euros ao longo de 4 temporadas e levou à apresentação de uma denúncia que levantou questionamentos sobre os procedimentos adotados para a celebração do acordo e a origem dos recursos destinados ao seu financiamento.

Os autores da denúncia concentraram-se na possibilidade de o contrato ser financiado com dinheiro público, sem a realização de uma licitação prévia ou a obtenção de aprovação do Parlamento congolês.

O jornal Sport informou que o Ministério Público abriu uma investigação preliminar para analisar os fatos, mas o caso acabou não avançando pela via judicial espanhola.

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O Ministério Público decidiu arquivar a denúncia, por considerar que os fatos não ocorreram na Espanha e, portanto, não ter competência territorial para investigá-los, de acordo com o que revelou Albert Lemos pela rádio Cadena SER.

A denúncia foi apresentada após o Barcelona anunciar sua parceria com o governo da República Democrática do Congo. Apesar de o Ministério Público ter aberto inicialmente uma investigação preliminar, acabou decidindo não dar continuidade à apuração devido à questão da competência territorial.

O Barcelona havia anunciado em julho de 2025 uma parceria com o governo congolês para promover o país africano por meio do esporte e da cultura.

Entre as contrapartidas previstas no acordo estava a colocação do slogan "República Democrática do Congo — Coração da África" na parte de trás das camisas de treino das equipes profissionais do clube, além de outras ações promocionais.

A duração prevista do acordo era de 4 temporadas, enquanto seu valor total chegou a 44 milhões de euros. O elevado valor financeiro do acordo, somado à suspeita de uso de recursos públicos sem o cumprimento dos procedimentos necessários, estava entre os aspectos levantados pela denúncia.

Com o arquivamento da denúncia, o Ministério Público encerra as investigações preliminares abertas na Espanha sobre o patrocínio do Congo ao Barcelona. Essa decisão permite o encerramento dessa via judicial, mas não põe fim aos questionamentos que acompanharam o acordo desde sua revelação.

O Ministério Público não chegou a avaliar se houve irregularidades na assinatura do contrato, mas sim considerou que não poderia investigar os fatos por estarem fora do âmbito de sua competência territorial.

Enquanto isso, o acordo no valor de 44 milhões de euros segue levantando questionamentos sobre as condições em que foi negociado, assim como sobre o uso de recursos públicos para financiá-lo.