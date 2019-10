Relação do vestiário do Barcelona com Neymar "é fantástica", afirma Piqué

Zagueiro espanhol ainda comentou que Lionel Messi é o atleta com quem se dá melhor nos bastidores

A possibilidade de Neymar voltar ao Barcelona ainda continua dando o que falar. O zagueiro espanhol, Gerard Piqué comentou sobre a situação e fez questão de ressaltar que a relação de todo o grupo do Barça com o atleta brasileiro é muito boa.

"Havia essa possibilidade e é claro que comentamos no vestiário. No final a decisão era de Neymar, ele ficou em Paris e espero que ele se dê muito bem lá. A relação com ele é fantástica", disse o defensor durante o evento Gala Premios Hombres Esquire 2019, em que Piqué foi eleito o "Homem do Ano".

O zagueiro do Barça comentou sua relação com Lionel Messi e disse que provavelmente é o jogador com quem se dá melhor no vestiário. Mesmo em caso de discordância de forma de se expressar.

"Sempre escolho o que falo e o que deixo de falar. Leo é o capitão e tem seu discurso, mas acho que é um discurso alinhado [ao meu]. Nos conhecemos desde os 13 anos e eu diria que é com quem eu me dou melhor no vestiário. Eu não acho que é uma questão de discordância", falou Piqué, que se referia ao fato de Messi ter dito que não daria uma declaração sobre poder dentro do clube da forma como o zagueiro fez.

O próximo compromisso do Barça é contra o . A partida acontece no sábado (19), às 8h (de Brasília), no Estádio Municipal de Ipurua. Depois desse jogo, há um duelo contra o Slavia Praga pela Champions e depois chegará o tão esperado clássico contra o Real Madrid no dia 26 de outubro.