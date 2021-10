Relação de Vinícius Jr. e Piqué já teve briga mas hoje é repleta de elogios

O zagueiro do Barcelona classificou a sensação do Real Madrid como "um dos melhores dribladores do mundo" antes do El Clásico

Gerard Piqué sabe reconhecer um bom jogador quando pode. Estamos, afinal de contas, falando de um jogador que atuou ao lado de Cristiano Ronaldo no Manchester United e de Lionel Messi no Barcelona. E agora Vinícius Júnior aparece como alvo de um grande elogio vindo do zagueiro barcelonista, dias antes do El Clássico entre Barcelona e Real Madrid.

“No um contra um, é um dos melhores do mundo”, afirmou Piqué em entrevista ao AS. Durante a entrevista o zagueiro comparou Vini Jr, que vem em grande fase pelo Real Madrid, com outra jovem sensação: Ansu Fati, o herdeiro da camisa 10 do Barça após a saída de Messi para o PSG.

“Vinicius é mais rápido, mais elétrico, é um ponta mais puro. Ansu tem o talento do gol e pode jogar como atacante. Eu diria que o Ansu faz mais gols e que Vini é muito elétrico”, avaliou Piqué. Anos antes, vale destacar, o zagueiro afirmou que antes de fechar com o Real Madrid o brasileiro esteve bem perto do Barcelona.

E se a relação entre Piqué e Vinícius hoje tem sido marcada por elogios, num passado recente ela protagonizou imagens marcantes... e engraçadas.

Piqué vai ao chão...

vini jr deixando pique no chão, this is poesia pic.twitter.com/I2nEshYqz7 — beatriz 📖 (@realmzdrd) February 28, 2019

No El Clássico válido pela Copa do Rei em 2019, o Real Madrid perdeu por 3 a 0... mas Vinícius ao menos apareceu de forma positiva através de sua habilidade para driblar. Em um lance, passou por Busquets e deixou Piqué no chão.

“Só faltou o gol. Nem vi que era ele (Piqué) no lance. No jogo é muito rápido. Fico feliz em estar evoluindo e disputar um Barça x Real. Jogar contra os melhores é sempre bom”, disse Vinícius, ao canal De Sola, sobre a jogada.

“Tá louco???”

Já em 2020, o Real Madrid levou a melhor e venceu o Barcelona por 2 a 0 em duelo válido pela liga espanhola. Vinícius Júnior jogou bem e fez o segundo gol para os merengues, e chegou a ter uma discussão com Piqué.

Após sofrer um pisão, o brasileiro se voltou contra Piqué e bradou contra o zagueiro. O jogador do Barcelona, no entanto, levantou os ombros e perguntou: “tá louco?”

Em vídeo publicado no seu canal oficial, dias depois, Vinícius relembrou com leveza e bom humor do acontecido. E deu razão a Piqué! Isso porque havia sido o brasileiro Arthur, então no Barça, o autor da pisada... e não o zagueiro.

“Eu pensei que ele tinha pisado no meu pé. Mas eu vi o vídeo depois e não foi ele não, foi o Arthur (risos). Por isso que ele estava perguntando se eu estava louco”, comentou Vinícius na ocasião.

Às 11h15 deste domingo, no Camp Nou, mais um capítulo destas histórias será escrito no clássico válido pela 10ª rodada de La Liga.