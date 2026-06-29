Rejeitando a Arábia Saudita e o Catar... Carvajal opta por se transferir para um gigante europeu

O Inter de Milão, campeão da Série A, está prestes a contratar o espanhol Dani Carvajal, ex-lateral do Real Madrid, após o fracasso nas tentativas de contratar o argentino Marco Balestra, que se transferiu para o Chelsea por 55 milhões de euros — uma negociação que pode proporcionar aos Nerazzurri um substituto ideal para Denzel Dumfries.

O comentarista italiano Sergio Testa revelou o sério interesse do Inter de Milão pelo lateral nascido em Madri, afirmando: “Após o fracasso do Inter de Milão em contratar Balestra por 55 milhões de euros, Dani Carvajal passou a figurar na lista de candidatos para ocupar a posição de lateral-direito titular e ajudar os jogadores jovens”, afirmando que essa possibilidade está despertando grande interesse por parte do clube italiano.

O atrativo da negociação reside no fato de que Carvajal se tornará oficialmente jogador sem contrato após 30 de junho deste ano, o que significa que o Inter não precisará pagar taxa de transferência, mas apenas uma bônus de assinatura, o que permite ao clube investir os 55 milhões de euros que havia destinado a Balestra para atender às exigências financeiras do jogador espanhol.

Por sua vez, Carvajal parece atraído pela ideia de se juntar ao atual campeão da Itália, já que não deseja permanecer na Espanha para evitar enfrentar o Real Madrid; além disso, ele se sente atraído pela oportunidade de jogar em uma liga que lhe permita apresentar um bom desempenho, o que poderia levá-lo de volta à seleção espanhola, além de continuar disputando a Liga dos Campeões.

Apesar de haver ofertas atraentes da Arábia Saudita e do Catar, um fator familiar pode inclinar a balança para a Itália, já que seu cunhado, o atacante Joselu, pode voltar para a Espanha, o que torna a Série A a opção ideal para o lateral espanhol.

O Inter de Milão está ciente de que a contratação de Carvajal significa contar com um lateral-direito capaz de contribuir imediatamente, já que ele poderá apresentar um desempenho de alto nível ao ter tempo de jogo regular; além disso, seu estilo de jogo, que combina habilidades defensivas com uma contribuição ofensiva eficaz, se encaixa perfeitamente nas necessidades do clube.