Rejeitado pelo Liverpool se aproxima da fuga: surpresa espanhola no horizonte

O clube espanhol Valencia se prepara para causar uma surpresa no atual mercado de transferências de verão, colocando o inglês Harvey Elliott, armador do Liverpool, no topo de suas prioridades para reforçar o setor ofensivo, depois que o jogador saiu dos planos de seu técnico Andoni Iraola.

Segundo o jornalista Matteo Moretto, as negociações entre as três partes já estão em andamento, em meio a um desejo mútuo de concluir a operação o quanto antes. De acordo com os relatos, Elliott comunicou ao seu treinador Iraola seu claro desejo de deixar Anfield e se transferir para o Valencia, havendo um clima de otimismo entre todas as partes para fechar o contrato de empréstimo.

O jornal espanhol "Marca" informou que Carlos Corberán, diretor técnico do Valencia, entrou em contato pessoalmente com o jogador de 23 anos, que demonstrou entusiasmo em viver uma nova experiência no Campeonato Espanhol e vestir a camisa do Valencia. A direção do clube espanhol aposta nessa contratação de qualidade para oferecer soluções ofensivas e acrescentar um elemento capaz de penetrar e marcar pelo meio.

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O jovem internacional inglês passou a última temporada emprestado ao Aston Villa, porém suas participações se limitaram a apenas 9 partidas em diferentes competições, por causa de uma cláusula no contrato de empréstimo que obrigaria o Aston Villa a acionar a compra definitiva por 35 milhões de libras esterlinas caso ele disputasse 10 partidas. Unai Emery, técnico do Aston Villa na época, admitiu que a escassez de participações afetou o jogador antes de ele retornar ao Liverpool neste verão.

Elliott disputou 149 partidas com o Liverpool desde que chegou vindo do Fulham em 2019, e foi peça fundamental na última temporada do técnico Jürgen Klopp, quando atuou em 53 jogos. Ainda assim, o jogador ficou fora dos planos do ex-técnico Arne Slot e do atual treinador Iraola, que o deixou de fora da última lista do time contra o Newcastle, confirmando sua preferência por outras opções.