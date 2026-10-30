Apesar de ser um dos principais rostos que levaram a Espanha ao título mundial, e apesar de ter declarado abertamente seu sonho de retornar à La Liga, parece que o caminho de Pedro Porro rumo ao Bernabéu ou ao Camp Nou continua bloqueado, mas por motivos completamente diferentes.

Os renomados jornalistas Javier Herráez e Santi Ovalle revelaram no programa "Deportivo SER", na rádio espanhola "Cadena SER", os bastidores do interesse dos dois gigantes do futebol espanhol no lateral-direito do Tottenham Hotspur, que, em sua mais recente aparição, deu indícios de seu desejo de voltar à Espanha algum dia.

Em Madri: o excesso de nomes sufoca o negócio

Do lado do Real Madrid, apesar de Herráez reconhecer que "Pedro Porro seria ideal para o Real Madrid", o negócio não tem nível de prioridade no momento, e o motivo é o excesso de nomes na posição de lateral-direito.

Herráez disse ao vivo: "O jogador sabe que há interesse, mas atualmente existem dois jogadores em sua posição, e Fede Valverde jogará na posição de lateral-direito em todos os jogos importantes", apontando que a concorrência não se limita a Carvajal, mas se estende para incluir nomes fortemente cogitados na mesa dos merengues, como Denzel Dumfries e Trent Alexander-Arnold.

Herráez indicou que a chave para a entrada de Porro no Bernabéu pode ser a saída de Arnold, explicando: "Dizem que ele não está feliz aqui, mas quando o Real Madrid jogava em Liverpool, havia um mural contra ele; as coisas se complicaram para ele, mas, para o Real Madrid, não seria um mau negócio se ele procurasse outro lugar".

E concluiu: "Porro não é prioridade para o Real Madrid no momento, mas está entre seus interesses, e quem sabe se ele voltará no verão, porque Pedro Porro deseja muito isso".

No Barcelona: o caixa é o obstáculo

Já no Barcelona, o problema não está nos nomes, mas nos números. Santi Ovalle afirmou que o presidente do clube, Joan Laporta, e o diretor esportivo, Deco, "são grandes admiradores dele, mas seu preço era altíssimo no verão".

Ovalle explicou que a complicada situação financeira impedirá qualquer movimentação próxima: "O Barcelona enfrentará novamente dificuldades com as regras do fair play financeiro, dados os muitos problemas que terá no retorno a Montjuïc; não acredito que o Barcelona esteja em condições de investir pesado em um lateral-direito neste verão".

Apesar do obstáculo financeiro, o clima dentro do vestiário do Barcelona recebe o negócio com entusiasmo, já que Ovalle apontou que "Lamine Yamal seria o primeiro dos interessados, pois teve uma excelente relação com Porro durante a Copa do Mundo", acrescentando: "O vestiário pressionará por Pedro Porro, se possível, pois ele é um jogador da seleção nacional, e qualquer coisa que os reúna no Barcelona seria atraente".

Esse impasse abre a porta para soluções internas no Barcelona, já que o clube começou nas últimas semanas a apostar no talento da base Xavi Espart, em meio aos alertas do técnico Hansi Flick sobre a queda de rendimento de Alejandro Baldé, em uma clara indicação de que o reforço das laterais se tornou uma necessidade urgente, mas que sempre esbarra no muro do fair play financeiro.