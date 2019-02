Rejeição do elenco do Chelsea a Sarri pode aproximar Hazard do Real Madrid, diz jornal

Belga acredita que a sua transferência para o clube merengue é agora ou nunca

Chelsea é um barril de pólvora. Sarri perdeu a confiança do vestiário e os principais jogadores do elenco não estão com ele. Atualmente em sexto lugar e fora da classificação para a Champions League, os Blues terão que se livrar de um de seus melhores jogadores para cumprir o Fair Play Financeiro.

Entre esses atletas há um nome que se destaca acima do resto: Eden Hazard. O belga tem tudo para ser a grande contratação do Real Madrid na próxima temporada, enquanto o meia, que possui contrato até 2020, nunca escondeu o seu desejo de vestir a camisa merengue.

A situação de Isco, cada vez mais insustentável, faz com que o Real tenha que ir ao mercado se o jogador não quiser seguir no clube. Desta forma, Hazard é o melhor colocado. Seu preço, apenas uma temporada para terminar o contrato, diminuiria, assim como aconteceu com Courtois no último ano.