A Holanda sub-21 disputará em novembro os playoffs por uma vaga na Eurocopa. O técnico Michael Reiziger ainda não sabe se poderá contar com Ruben van Bommel e Gjivai Zechiël, que estrearam recentemente na seleção holandesa. "São jogadores muito bons, que também podem fazer a diferença para nós."

Zechiël foi convocado pela primeira vez para esta Data Fifa pelo técnico Xavi, que mandou o meio-campista de volta para a partida das Eliminatórias da Eurocopa contra a Noruega sub-21. O jogador do Feyenoord acabou estreando depois na seleção principal da Holanda.

"Não sei se isso está em pauta agora, porque eles também foram muito bem na seleção holandesa", declarou Reiziger, em entrevista à ESPN. O analista Marciano Vink acredita que Reiziger deve fazer de tudo junto à KNVB para trazer Van Bommel e Zechiël de volta.

"Temos conversas semanais sobre isso", garantiu Reiziger. "Primeiro vamos avaliar e ver o que é necessário."

Reiziger olha para trás e vê uma campanha de classificação turbulenta. A Holanda sub-21 terminou em segundo, atrás da Noruega, e graças à vaga nos playoffs ainda mantém viva a esperança de disputar a Eurocopa que acontece no ano passado.

"Isso é uma questão de maturidade. Mas, se você olhar para hoje, criamos tantas chances que mesmo assim não entraram. Na verdade, foi assim durante toda a campanha", analisou Reiziger sobre os jogos de sua equipe.

Reiziger agora não quer nada mais do que chegar à Eurocopa. Ganhar experiência é menos importante. "Vencer também faz parte da formação. Mas, se você olhar para quantos garotos entregamos à seleção holandesa. Eles são formados em seus clubes, claro, mas nós tentamos prepará-los. Para que, quando cheguem lá, já estejam acostumados."