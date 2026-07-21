Conforme informa o portal parceiro do SPOX, o calciomercato, a Juventus de Turim voltou a entrar em contato com a equipe de assessores do jogador da seleção alemã; no entanto, ainda se está muito longe de um acordo.

O clube mais titulado da Itália e Goretzka estariam com posições bastante divergentes, sobretudo no que diz respeito à remuneração. Segundo as informações, o jogador de 31 anos deseja receber um bônus inicial de dez milhões de euros na assinatura do contrato, além de um salário anual líquido de sete milhões de euros.

Resta saber se o clube de Turim, que passa por dificuldades financeiras, poderá atender a tais exigências. Segundo informações do calciomercato, a tendência é optar pela variante mais econômica — ou seja, a contratação de Franck Kessie.

Segundo os relatos, Kessie também está na mira da Juve há semanas e, aparentemente, estaria disponível por um valor significativamente menor do que Goretzka. Kessie estaria pedindo “apenas” cinco milhões de euros líquidos por ano por um contrato de três anos.

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Será que Leon Goretzka vai assinar com o AC Milan?

Recentemente, o especialista em transferências Fabrizio Romano informou que a assinatura de Goretzka ainda pode se atrasar, já que a Juventus pretende, em primeiro lugar, reforçar outras posições. Um novo atacante deve chegar; além disso, segundo as informações atuais, a contratação de um goleiro ainda é mais importante do que a de um meio-campista central.

Caso a transferência para Turim não se concretize, isso não significaria necessariamente o fim dos sonhos de Goretzka na Itália. Supostamente, o jogador de 31 anos mantém várias opções em aberto e, segundo as últimas informações, o Milan ainda estaria entre elas.

Aparentemente, a transferência para os Rossoneri já estava fechada, mas o time perdeu a chance de se classificar para a Liga dos Campeões na última rodada. Da Espanha, o Atlético de Madrid foi citado repetidamente, e há também rumores de um possível destino na MLS.

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Leon Goretzka deixa o Bayern de Munique após oito anos

O contrato de Goretzka expirou no final de junho, após oito anos no clube mais titulado da Alemanha. Nos jogos decisivos dos últimos anos, ele teve que ficar repetidamente atrás de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, ficando no banco de reservas.

Na última temporada da Bundesliga, ele marcou, mesmo assim, cinco gols e deu quatro assistências em 31 partidas. Na Liga dos Campeões, por outro lado, ele não marcou nenhum ponto em dez jogos. Também na Copa do Mundo, ele foi apenas um jogador reserva.