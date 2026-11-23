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Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte sediarão juntas a Copa do Mundo Feminina de 2035, levando uma Copa do Mundo ao Reino Unido pela primeira vez desde o torneio masculino de 1966. As quatro nações foram as únicas candidatas. O plano “All Together” inclui Wembley, Old Trafford e Hampden Park, enquanto uma candidatura liderada pelos Estados Unidos ficou com a edição de 2031.

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Reino Unido é confirmado como sede da Copa do Mundo Feminina de 2035

Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales sediarão juntas a Copa do Mundo Feminina de 2035 após a confirmação das quatro nações como anfitriãs em uma reunião virtual especialmente convocada do Congresso da Fifa, na segunda-feira. Será a primeira Copa do Mundo de futebol realizada no Reino Unido desde que a Inglaterra sediou o torneio masculino em 1966.

As quatro nações foram as únicas candidatas a sediar o torneio, que terá 104 partidas disputadas por 48 seleções ao longo de 39 dias. Segundo a BBC Sport, a Fifa ainda não decidiu se as quatro anfitriãs terão classificação automática.

Wembley, Old Trafford e Hampden estão em plano com 19 estádios

A candidatura “All Together” propõe 19 estádios: 14 na Inglaterra, dois na Escócia, dois no País de Gales e um na Irlanda do Norte. Entre os estádios ingleses estão Wembley, Old Trafford, Emirates Stadium, Etihad Stadium, St James' Park, Villa Park e Elland Road. Hampden Park, Easter Road, Principality Stadium e Cardiff City Stadium também constam da lista.

Um Windsor Park reformulado deve receber partidas em Belfast. Outros três estádios ainda podem ser acrescentados, incluindo um possível novo estádio do Chelsea, o que levaria o torneio a 22 estádios em 16 cidades.

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Dirigente da FA destaca chance de ampliar legado da Euro de 2022

A candidatura vem após a Inglaterra sediar e vencer o Campeonato Europeu Feminino em 2022. Mark Bullingham, diretor-executivo da FA, acredita que uma Copa do Mundo pode impulsionar ainda mais o futebol. “Sediar a Euro de 2022 nos permitiu transformar o futebol em nosso país, ao criar uma geração de modelos inspiradores e aumentar o interesse de mulheres e meninas em jogar”, disse.

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“Sediar uma Copa do Mundo nos daria a chance de ampliar esse trabalho nas quatro nações.” Ian Maxwell, diretor-executivo da Federação Escocesa de Futebol, chamou a decisão de “o acontecimento mais significativo para o futebol de mulheres e meninas na Escócia”.

Candidatura liderada pelos EUA fica com 2031, mas questões tributárias persistem

Na mesma reunião, a edição de 2031 foi concedida à candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica e Jamaica. A Fifa deu à candidatura do Reino Unido nota 4,3 de cinco, mas apontou ressalvas quanto às garantias governamentais relativas a impostos e segurança.

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Enquanto isso, a equipe de Sarina Wiegman está concentrada na classificação para o próximo torneio, e a técnica convocou duas estreantes para a partida da Inglaterra contra a Ucrânia pela repescagem da Copa do Mundo Feminina .