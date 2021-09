Reinier pode deixar Dortmund antes do prazo por desempenho discreto

Emprestado ao clube alemão pelo Real, o brasileiro não se firmou, e agora tem sequência ameaçada

Reinier segue emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund, mas a passagem do ex-Flamengo pela Alemanha pode ser interrompida, por conta do baixo desempenho desde a chegada ao time de Dortmund.

Cedido à equipe alemã no meio do ano passado, o brasileiro não impressionou, e terminou pouco utilizado. Até aqui foram apenas 20 partidas, com só um gol marcado.

Segundo o Bild, Michael Zorc, diretor esportivo do Dortmund, pretende avaliar a evolução do jovem até o fim do ano, para decidir se é viável manter o brasileiro no elenco. Vale lembrar que o empréstimo junto ao Real é válido até o meio de 2022.

Seguindo os passos de Vinicius Jr. e Rodrygo, Reinier foi contratado pelo Real Madrid no começo de 2020 por 30 milhões de euros (equivalentes a R$ 180 milhões na cotação atual).

Com apenas 18 anos na época, o atacante terminou cedido para o Dortmund, na expectativa de que ele tivesse mais oportunidades na Bundesliga. Mais de um ano depois do acordo, o brasileiro não se firmou, e agora vê ameaçada sua sequência.