Reinier no Torino: o que se sabe sobre o brasileiro do Real Madrid

O meio-campista voltou aos Blancos após empréstimo ao Borussia Dortmund, mas não deve seguir no clube

Depois de um período emprestado ao Borussia Dortmund, Reinier voltou ao Real Madrid, mas seu futuro não deve seguir no clube espanhol para a temporada. Sem sequer viajar aos Estados Unidos, ele deve ser negociado em breve, e o Torino é um dos times que entrou na briga pelo brasileiro.

Reinier foi contratado pelo Real Madrid junto ao Flamengo em 2020, mas o brasileiro não teve oportunidades na equipe profissional antes de ser emprestado ao Borussia Dortmund. Na Alemanha ele também pouco atuou e, ao final da última temporada, retornou aos Blancos, chegou a fazer parte de treinos de pré-temporada, mas deve ver o clube optar por negociá-lo novamente.

Até poucos dias, o Benfica era favorito a contratar Reinier, no entanto os portugueses não chegaram a um acordo com o Real, e o negócio não foi para frente. Outras equipes, porém, já começaram a manifestar interesse no brasileiro, inclusive o Torino, conforme apurou a GOAL.

Os italianos, que estão para receber uma boa quantia de 40 milhões de euros pela venda de Gleison Bremer à Juventus, ainda estão em fase inicial nas conversas por Reinier. No momento, os representantes do Torino entraram em contato com o Real Madrid para entender as opções para contratar o brasileiro.

No momento, o Real Madrid está mais interessado em um novo período de empréstimo ao meio-campista de 20 anos, principalmente se o time em questão estiver disposto a arcar com pelo menos parte do salário do brasileiro. A intenção do clube espanhol é colocar o jogador de volta aos trilhos para reencontrar seu melhor futebol depois de momentos difíceis desde que chegou à Europa. Desta forma, seu passe pode ser valorizado para um futuro próximo.

Além do Torino, outras equipes de diferentes ligas estão de olho em Reinier, inclusive times da própria Espanha. No entanto, seguir no Campeonato Espanhol é pouco provável para o brasileiro.