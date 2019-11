Reinier no Flamengo: até quando vai seu contrato e qual sua multa rescisória?

Rubro-Negro negociou um novo contrato válido até 2024, mas sua cláusula foi reduzida: de 62 milhões para 35

Embora não seja titular indiscutível do , Reinier vem ganhando destaque e é uma das principais joias do clube nesta temporada. Por conta disso, muitos clubes da Europa já estão de olho no seu talento.

O jovem parece não ter sentido tanto o peso da transição da base para o profissional. Utilizado constantemente por Jorge Jesus, o meia contabiliza boas atuações na equipe principal, fazendo com que o se movimentasse rapidamente nos bastidores para estender o seu vínculo.

Veja, a seguir, tudo sobre os novos termos!

Flamengo: qual a validade do contrato de Reinier?

Na primeira semana de novembro, o Flamengo anunciou a renovação de Reinier até 2024. O vínculo anterior era válido até 2020

Renovou! ✍



O nosso Garoto do Ninho, @ReinierJesus_10, assinou neste sábado o contrato de renovação com o Flamengo até outubro de 2024. 🔴⚫ pic.twitter.com/9DgY7RwZ7E — Flamengo (@Flamengo) 9 de novembro de 2019

Qual a multa rescisória para contratar Reinier?

O novo acordo de renovação, conta com alteração no valor da multa rescisória, que agora caiu pela metade.

Antes 70 milhões de euros (cerca de R$ 324 milhões), o jogador agora tem multa fixada em 35 milhões de euros (quantia próxima de R$ 162 milhões).

Quais são os clubes europeus interessados?

A concorrência é grande. , , e estão acompanhando de perto os passos do meia do Flamengo.

Enquanto o PSG está preparado para oferecer 60 milhões de euros, o Barça também mira no talento da promessa. No entanto, é o Atlético de Madrid que pode avançar na compra do jogador a qualquer momento.

No clube, eles consideram que Reinier será um dos melhores jogadores do mundo no futuro e, com sua venda hipotética, esperam fazer "caixa". Se o Atleti, o PSG ou o Barça quiserem contratar o jogador, eles já sabem o preço inicial: 35 milhões de euros.