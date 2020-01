Reinier, Eriksen e mais: veja as principais transferências dos clubes europeus

Confira as contratações mais interessantes envolvendo times da Europa nesta temporada 2019-20

O último dia de janeiro costuma ser bastante movimentado nos países dos principais campeonatos do futebol europeu. Na metade da temporada, equipes aproveitam a janela de transferências para reforçarem seus elencos.

Em 2020 a situação não foi diferente. Vários grandes jogadores se movimentaram e nós da Goal listamos algumas das transferências mais interessantes deste meio de temporada no futebol europeu. Confira abaixo!

Bruno Fernandes: do para o

Meio-campista ambidestro e com grande qualidade na finalização, o português foi a contratação mais cara desta janela europeia: os Red Devils desembolsaram 55 milhões de euros com a esperança de melhorar um time que só vem decepcionando.

Reinier: do para o

O jovem meia-atacante foi vendido por 30 milhões de euros pelo Flamengo. No Real Madrid, seguirá o mesmo caminho de Rodrygo e Vinícius Júnior: em um primeiro momento vai jogar no time “B” e se tiver sucesso poderá ser utilizado por Zinedine Zidane.

Krzysztof Piatek: do para o Hertha Berlin

O polonês que foi uma das grandes sensações da última temporada no futebol italiano não conseguiu, nesta temporada, manter sua média de gols. Em baixa, o Milan aceitou os 27 milhões oferecidos pelo Hertha Berlin pelo atacante de 24 anos.

Erling Haaland: do Red Bull Salzburg para o Dortmund

O norueguês de apenas 19 anos, que brilhou com os gols marcados nesta , chegou ao Dortmund por 20 milhões de euros e inclusive já entrou em campo para marcar seus gols.

Christian Eriksen: do para a

A saída do Tottenham era uma questão de tempo para o dinamarquês de 27 anos. O destino foi a , que busca reforçar o seu time para se manter forte na briga pelo título italiano com a e pagou 20 milhões de euros para os Spurs.

Bruno Guimarães: do para o

O jovem de 22 anos estava na mira do e várias outras potências europeias. No final das contas, acreditou que o Lyon, da , será o lugar ideal para ter minutos de jogo e se desenvolver no futebol europeu. O meio-campista custou 20 milhões de euros.

Gabigol: da Inter de Milão para o Flamengo

O impacto de Gabriel Barbosa no Flamengo todos nós já sabemos, devido ao 2019 em que ele fez história no por empréstimo. Agora, o atacante de 23 anos é do Fla em definitivo – os valores foram de cerca de 17 milhões de euros.

Matheus Cunha: do para o Hertha Berlin

O atacante brasileiro de 20 anos, que apareceu como sensação do RB Leipzig por causa de um golaço. Chamou a atenção do Hertha Berlin, que busca se estruturar para disputar títulos e gastou cerca de 15 milhões de euros no jovem.

Chicharito Hernández: do para o LA Galaxy

O Sevilla vendeu o atacante mexicano por 8 milhões de euros, e agora Javier Hernández terá a responsabilidade de ser a referência do , dos .

Pablo Marí: do Flamengo para o

Depois de fazer história no Rubro-Negro, o zagueiro espanhol chamou a atenção do Arsenal. Marí chegou por empréstimo com taxa de 5 milhões de euros, valor que provavelmente irá aumentar se os ingleses (que precisavam de defensores) exercerem a opção de compra.

Matheus Fernandes: do para o ... e para o

O meio-campista deixou o Alviverde por cerca de 7 milhões de euros. Mas o Barcelona, em um primeiro momento, decidiu emprestar o jovem para o Real Valladolid, onde poderá ter mais minutos de jogo e, desta forma, também se adaptar ao futebol europeu.

Emre Can: da Juventus para o Dortmund

O meio-campista, que deseja jogar mais vezes para conseguir uma vaga na seleção alemã pensando na , foi emprestado para o . Os aurinegros terão que pagar 25 milhões de euros para a Juventus, para tê-lo em definitivo, caso Emre Can atinja metas estipuladas no contrato.

Pedro: da para o Flamengo

Quem também chega emprestado é o atacante Pedro, que pertence à Fiorentina e reforça o Flamengo.

Marcos Rojo: do Manchester United para o Estudiantes

O defensor foi emprestado pelo United ao Estudiantes, da .