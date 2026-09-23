Reijnders: "Eu na Arábia? Depois da carreira, não quero mais trabalhar. E garanto um futuro para os netos"

O ex-Milan Tijani Reijnders foi direto ao ponto. O meio-campista, atualmente na Arábia Saudita, no Al Qadsiah, falou ao canal holandês SBS6 sobre sua escolha de deixar o Manchester City: "Quando minha carreira terminar, não quero mais ter a necessidade de trabalhar". Depois de trocar o Milan pelo City no verão de 2025, o jogador da seleção holandesa assinou então contrato com o clube da Saudi League.





20 MILHÕES DE EUROS POR ANO - Em entrevista, o ex-jogador do Milan explicou sua filosofia, sem filtros: "O dinheiro teve um papel importante: depois da minha carreira, não quero mais trabalhar. Eu não precisaria fazer isso nem depois do City, mas agora também posso ajudar as próximas gerações da minha família. Não há necessidade de mentir. Acho que a maioria das pessoas já imaginava isso. Se meus netos podem viver do que eu ganho, por que eu não deveria fazer isso?". O holandês assinou um contrato de cinco anos por 20 milhões por ano.





"NÃO DESCARTO O RETORNO" - Aos 28 anos, ele não fecha a porta para um possível retorno à Europa, mas defende sua escolha: "Todos podem assumir uma posição moralmente superior e dizer: "Eu nunca faria isso", mas tenho quase certeza de que a maioria das pessoas aceitaria".



