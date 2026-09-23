Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
ReijndersGetty Images
Traduzido por

Reijnders: "Eu na Arábia? Depois da carreira, não quero mais trabalhar. E garanto um futuro para os netos"

T. Reijnders

As palavras do jogador da seleção holandesa e ex-Milan, que trocou o City pelo Al Qadsiah ao longo do verão, onde recebe 20 milhões de euros por ano.

O ex-Milan Tijani Reijnders foi direto ao ponto. O meio-campista, atualmente na Arábia Saudita, no Al Qadsiah, falou ao canal holandês SBS6 sobre sua escolha de deixar o Manchester City: "Quando minha carreira terminar, não quero mais ter a necessidade de trabalhar". Depois de trocar o Milan pelo City no verão de 2025, o jogador da seleção holandesa assinou então contrato com o clube da Saudi League.


20 MILHÕES DE EUROS POR ANO - Em entrevista, o ex-jogador do Milan explicou sua filosofia, sem filtros: "O dinheiro teve um papel importante: depois da minha carreira, não quero mais trabalhar. Eu não precisaria fazer isso nem depois do City, mas agora também posso ajudar as próximas gerações da minha família. Não há necessidade de mentir. Acho que a maioria das pessoas já imaginava isso. Se meus netos podem viver do que eu ganho, por que eu não deveria fazer isso?". O holandês assinou um contrato de cinco anos por 20 milhões por ano.


"NÃO DESCARTO O RETORNO" - Aos 28 anos, ele não fecha a porta para um possível retorno à Europa, mas defende sua escolha: "Todos podem assumir uma posição moralmente superior e dizer: "Eu nunca faria isso", mas tenho quase certeza de que a maioria das pessoas aceitaria".


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google