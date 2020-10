Rei dos Clássicos, Bruno Henrique marca contra o Vasco e muda discurso de "outro patamar"

Atacante flamenguista foi "do inferno ao céu" no clássico contra o Vasco da Gama e continua sua sina de goleador dos clássicos

Nesse sábado (10), o Flamengo venceu o Vasco da Gama, por 2 a 1, de virada, em São Januário. A oitava vitória do no Brasileirão teve Bruno Henrique como um dos protagonistas. Após selar a virada que deu o triunfo para a equipe da Gávea, o camisa 27 diminuiu o tom da sua fala de que o Fla estaria em "outro patamar" e pregou respeito ao .

Quando perguntado pelo repórter do SporTV se o estaria em outro patamar, Bruno respondeu que "a rivalidade é só dentro de campo. A gente joga para ganhar, eles também. Não tenho nada contra o Vasco. Estamos de parabéns pela performance, estamos crescendo, e queremos chegar lá em cima quando terminar o campeonato".

A expressão "em outro patamar" apareceu com força na boca dos flamenguistas em 2019. Foi exatamente após uma partida contra o , que acabou empatada em 4 a 4, que Bruno Henrique falou a expressão que se tornou um símbolo da vitoriosa equipe comandada por Jorge Jesus no ano passado.

A partida desse sábado (10) contou com uma atuação "bipolar" de Bruno Henrique. Logo no primeiro tempo, o camisa 27 recebeu um passe e tocou fraco para trás. Cayo Tenório aproveitou a falha de Bruno Henrique e encontrou Talles Magno livre na área para abrir o placar. O gol de empate do jogo foi marcado por Léo Pereira, que cabeceou uma bola cruzada por Diego.

Durante o jogo, Bruno Henrique teve dificuldades em algumas finalizações e em alguns lances que ele não costuma errar. Em meio às críticas que brotavam nas redes sociais, o atacante recebeu um lançamento longo, dividiu com o goleiro Fernando Miguel e colocou a bola no fundo das redes para selar a virada e o resultado final do duelo carioca.

Com o gol decisivo, Bruno Henrique aumentou ainda mais o jejum de vitórias do Vasco sobre o Flamengo. A última vez que o Rubro-Negro foi derrotado para o Cruz-Maltino foi em 2016.

Dessa forma, o atacante que lançou moda com o "outro patamar" viveu uma tarde em que quase colocou tudo a perder, mas se recuperou dentro da partida e foi decisivo para que sua equipe continue na briga acirrada pelo título nacional.