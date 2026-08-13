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Ahmed Mansy

Traduzido por

Rei do profissionalismo: o Al-Hilal em um lado e o Al-Nassr, o Al-Ittihad e o Al-Ahli no outro!

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Al Diriyah x Al-Ahli
Al Diriyah
Al-Ahli
Arábia Saudita

"O Líder" campeão histórico da liga saudita

O Al-Hilal se consagrou como rei absoluto da Liga Roshan Saudita na era do profissionalismo, apesar de não ter conquistado o título nas duas últimas temporadas.

A nova temporada do Campeonato Saudita começa nesta quinta-feira, com três partidas: Abha x Al-Hazm, Al-Shabab x Al-Qadsiah e Al-Ahli x Al-Diriyah.

Esta será a décima nona edição do Campeonato Saudita na era do profissionalismo, desde a primeira edição na temporada 2008-2009.

Ao longo das 18 temporadas anteriores, o Al-Hilal foi o verdadeiro "líder" do futebol saudita, após conquistar o título da liga em 8 ocasiões, uma proporção próxima dos 50%, o que representa um índice extremamente elevado.

Para ilustrar a grandiosidade desse número, o Al-Hilal conquistou o mesmo total de títulos que os clubes Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli somados.

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O Al-Nassr é considerado o segundo time que mais conquistou o título do Campeonato Saudita na era do profissionalismo, com 4 títulos, o último deles na temporada passada, após uma ausência de 7 anos completos.

Em contrapartida, o Al-Ittihad aparece em terceiro, com 3 títulos, o último deles na temporada retrasada sob o comando do técnico francês Laurent Blanc.

Já o Al-Ahli conquistou apenas um único título, sob o comando de seu histórico técnico Christian Gross na temporada 2015-2016, o mesmo número de títulos dos clubes Al-Fateh e Al-Shabab.

Vale lembrar que o Al-Hilal iniciará a nova temporada da Liga Roshan amanhã, sexta-feira, quando receberá o Al-Faisaly no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade.

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