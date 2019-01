"Rei do Allianz Parque", Dudu pode fazer 100º jogo na casa do Palmeiras nesta quarta

Camisa 7 será o primeiro jogador do Verdão a atingir marca centenária na arena

Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, em 2014, ninguém brilhou e foi mais decisivo no estádio do que Dudu. E, nesta quarta-feira (23), no primeiro jogo do Palmeiras em casa na temporada, o ídolo do Verdão poderá alcançar um feito especial e inédito. Se entrar em campo contra o Botafogo-SP, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão, o camisa 7 será o primeiro jogador a chegar à marca de 100 jogos no local.

“É um orgulho muito grande e fico muito feliz por, se eu entrar em campo amanhã, alcançar mais uma marca tão especial. Já vivi muitos momentos inesquecíveis na nossa casa, conquistei títulos, marquei gols e sempre recebi o carinho e o apoio da nossa torcida. Espero fazer muitos mais jogos no Allianz e dar mais alegria aos palmeirenses”, afirmou o jogador.

Dudu, aliás, pode ser considerado o rei do Allianz Parque por tudo o que já viveu na arena. Além de ser o jogador mais assíduo, tendo participado de 79% dos duelos no local, o camisa 7 é o maior artilheiro do estádio, com 27 gols, o principal garçom, com 26 assistências, e o atleta com mais vitórias, 71.

Dudu também já conquistou dois títulos no Allianz. A Copa do Brasil de 2015, quando marcou os dois gols da final contra o Santos, e o Campeonato Brasileiro de 2016, em que, como capitão, foi o responsável por erguer a taça.

Já no ano passado, o título do Brasileirão foi confirmado longe de São Paulo, com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, mas a campanha do Palmeiras em casa e as grandes atuações de Dudu, eleito o craque da competição, foram fundamentais para a conquista. Foram quatro gols e cinco assistências em 12 jogos disputados pelo meia-atacante pela competição nacional.

De contrato renovado com o Palmeiras até 2023, Dudu está no top 60 dos jogadores que mais defenderam o clube alviverde, ao lado de Liminha e Magrão, com 229 jogos. O camisa 7 também é o maior artilheiro do Verdão no Século XXI, com 55 gols.