Regras, gestão de pessoas e competição interna: o Flamengo de Paulo Sousa

Paulo Sousa desembarcou há pouco no Flamengo e tem nesta terça-feira (11) apenas seu segundo contato direto com os jogadores do elenco principal. Mas mesmo diante de pouco tempo de trabalho, a expectativa da diretoria é enorme.

Ainda em Portugal, o técnico entrou num processo de "imersão" no universo rubro-negro sobre metodologia, trabalho, conversou com responsáveis por diversas áreas, o que foi aprofundado desde sua chegada no Rio, na última sexta-feira (7).

Ao chegar no Ninho do Urubu, elogiou a estrutura e garantiu ser melhor do que imaginava pelos vídeos. Antes da chegada, já havia solicitado a compra de duas novas ferramentas tecnológicas: um dispositivo chamado WIMU, um GPS de última geração que permite o monitoramento de dados no campo e na academia e o TMG, aparelho que ajuda na avaliação do potencial de contração muscular.

A chegada de Paulo Sousa também já impactou em mudanças na estrutura do futebol. Três funcionários da comissão técnica do clube foram desligados: Maurício de Sousa, auxiliar técnico, Wagner Gigante, preparador de goleiros e Rafael Winicki, preparador físico. Alexandre Sanz, também preparador físico, será realocado e não trabalharará com o elenco principal.

Duranta bate-papo com os jogadores, na última segunda-feira (10), o técnico deixou claro que pretende abrir forte competição interna e este foi um dos pontos mais comemorados pelos dirigentes. Há um entendimento de que, de certa forma, houve uma acomodação recente por conta dos títulos conquistados.

Paulo Sousa também colocou algumas regras, como ao menos uma refeição no CT com todos juntos e sem a utilização de celulares. Com atividades pela manhã, os atletas serão obrigados a almoçarem no Ninho do Urubu, como uma grande família. Com atividades pela tarde, os jogadores jantarão por lá.

A ideia deve ser ampliada para o Maracanã, uma vez que o treinador pretende reunir os atletas em jantares após os jogos e solicitou a montagem da estrutura.

Outra regra imposta por Paulo Sousa é a do ponto eletrônico. Todos os jogadores terão que "bater ponto" no CT, pratica utilizada anteriormente por Jorge Jesus.

GESTÃO DE PESSOAS

Apesar das regras que começam a ser impostas por Paulo Sousa, a diretoria entende que o treinador tem grande capacidade de gerir pessoas e, por isso, acredita que não terá problemas. Esta foi, inclusive, uma qualidade levada em consideração para bater o martelo e trazer o técnico.