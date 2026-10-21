O estúdio de análise, após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona por 4 a 2 na Liga dos Campeões da Europa, viveu um momento curioso que reuniu Walid Regragui, ex-treinador da seleção de Marrocos, e seu compatriota Achraf Hakimi, astro da equipe parisiense e capitão de Marrocos, depois que o treinador aproveitou sua aparição na televisão para brincar com seu ex-jogador sobre o cansaço e a seca de gols.

O Paris Saint-Germain desferiu um duro golpe no Barcelona, infligindo-lhe a primeira derrota nesta temporada, em um confronto que teve a grande atuação de Hakimi, que participou do quarto gol de sua equipe com um passe decisivo para Fabián Ruiz aos 86 minutos. Mas a partida não ficou isenta do lado doloroso, após a lesão de Khvicha Kvaratskhelia no ligamento cruzado do joelho.

Regragui estava presente no estúdio do programa "Canal Champions Club", da rede francesa "Canal+", na condição de analista, e quando Hakimi apareceu em uma entrevista após a partida, o ex-treinador de Marrocos não perdeu a oportunidade de provocar seu jogador, elogiando-o de início antes de começar uma série de comentários bem-humorados.

Hakimi falou com franqueza sobre a sensação de cansaço nos minutos finais, afirmando que sempre tenta dar o máximo de si dentro de campo, antes de admitir que a sorte não esteve ao seu lado diante do gol, apesar das chances que teve.

Ele disse: "Eu estava cansado no fim. É verdade que tento dar o máximo de mim em campo, mas senti o cansaço nos minutos finais. Estou muito feliz com o passe decisivo, mas, como eu disse, faz muito tempo desde que marquei um gol. Tive muitas chances de marcar, mas a bola não entrou nas redes".

E Regragui disse, de forma brincalhona, segundo o que noticiou o site "Afrik-Foot", especializado em notícias do futebol africano: "Ele fala francês muito bem, e é isso que me agrada em Achraf", antes de passar à questão do cansaço mencionada pelo jogador, perguntando com um sorriso: "Você nunca sente cansaço, Achraf, desde quando você sente cansaço?", para em seguida elogiar seu passe decisivo que contribuiu para selar a vitória parisiense.

O diálogo não parou na conversa sobre o cansaço, pois Regragui passou a outro ponto relacionado à seca de gols de Hakimi no período recente, dizendo-lhe em tom de brincadeira: "Faz muito tempo desde que você marcou um gol, Achraf, não é mesmo?".

O astro do Paris Saint-Germain recebeu a fala de seu ex-treinador com um sorriso e demonstrou sua alegria em se comunicar novamente com ele ao vivo, dizendo: "Boa noite, treinador, é um prazer ouvi-lo".

Uma relação que vai além do campo: um pedido curioso de Regragui

Esses momentos refletiram a natureza da relação que une os dois homens, depois de terem trabalhado juntos ao longo de quatro anos na seleção marroquina, período no qual Hakimi foi um dos pilares mais destacados de Marrocos, antes de assumir a braçadeira de capitão em etapas de sua trajetória internacional.

Regragui encerrou o diálogo com o mesmo clima descontraído, pois incentivou seu ex-jogador antes de lembrá-lo, em tom de brincadeira, de que ainda está esperando ser convidado para uma refeição durante a semana.

Hakimi respondeu com um sorriso, dizendo: "Se Deus quiser, se Deus quiser", em uma cena que mostrou o carinho mútuo entre eles, apesar do fim do período de trabalho conjunto na seleção marroquina.

Hakimi se prepara, sob o comando do novo treinador marroquino Mohamed Ouahbi, para enfrentar a seleção do Níger no fim de novembro, nas duas partidas das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027.