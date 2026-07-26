Regragui na mira de uma seleção árabe: o seu futuro por um fio

O cenário futebolístico iraquiano vive um clima de grande expectativa à espera do anúncio do próximo passo da federação de futebol relativamente ao processo de escolha do treinador da seleção nacional, sobretudo com a aproximação do fim do contrato do treinador australiano Graham Arnold no final do presente mês.

No meio desta incerteza, o nome do treinador marroquino Walid Regragui destaca-se como um dos mais fortes em cima da mesa dos responsáveis iraquianos, caso não seja possível alcançar uma fórmula de acordo definitiva que garanta a permanência do treinador australiano.

Regragui: a opção mais destacada

Segundo o canal desportivo iraquiano "Al-Rabiaa", a federação iraquiana coloca Regragui à frente dos candidatos a assumir a responsabilidade técnica, tendo em conta o vasto currículo de treinador e a ampla experiência que possui a nível internacional, além da sua marca excecional na história do futebol marroquino e árabe.

Esta orientação assenta na grande conquista que Regragui alcançou quando conduziu a seleção de Marrocos às meias-finais do Mundial de 2022 no Catar, numa epopeia futebolística imortal que consolidou o seu nome entre os grandes treinadores mundiais.

Negociações com Arnold têm prioridade

No entanto, qualquer passo oficial rumo às negociações com Regragui permanece condicionado ao resultado das conversações que decorrem atualmente com Arnold, uma vez que a liderança do futebol iraquiano dá prioridade a resolver primeiro este processo, seja através da renovação ou da separação.

Decorrem atualmente reuniões intensas entre os responsáveis iraquianos, Arnold e o seu agente, com o objetivo de alcançar entendimentos que garantam a continuidade da cooperação, sobretudo depois do seu êxito em conduzir a seleção ao apuramento para a fase final do Mundial desde que assumiu a missão em maio de 2025.

Para decidir o processo, a federação formou uma comissão especial presidida por Younis Mahmoud, que integra os vice-presidentes Sarmad Abdul-Ilah e Mohammed Nasser, para emitir a decisão final antes do término do contrato.

Regragui disponível para um novo desafio

Por seu lado, Regragui ficou disponível para abraçar um novo desafio desde o fim do seu contrato com a seleção de Marrocos em março de 2026, após uma etapa repleta de conquistas que coroou com a chegada às meias-finais do Mundial e encerrou com a Taça das Nações Africanas de 2025.

Apesar da forte presença mediática do seu nome, a federação iraquiana ainda não abriu quaisquer negociações oficiais com ele, o que significa que o processo se encontra ainda em fase de avaliação, à espera da resolução definitiva do futuro de Arnold nos próximos dias.