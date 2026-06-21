Registrou e saiu!.. O segredo por trás da decisão surpreendente de De la Fuente sobre Yamal

O técnico espanhol Luis de la Fuente revelou os motivos da substituição de seu craque Lamine Yamal no segundo tempo da partida contra a Arábia Saudita, afirmando que o jovem ponta está “no auge de sua forma” e que a substituição teve como objetivo preservar sua condição física antes dos próximos confrontos decisivos.

De la Fuente afirmou, em declarações à imprensa após a vitória esmagadora sobre a Arábia Saudita (4 a 0) na segunda rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026: “Lamine está no auge de sua forma para disputar partidas inteiras”.

O técnico espanhol, que comemorou seu 65º aniversário com essa vitória, acrescentou: “Rodri fez uma partida fantástica, e o desempenho da dupla de zagueiros foi excepcional. E o que podemos dizer sobre Oyarzabal? Ele sofreu algumas lesões leves que não podemos revelar, mas sempre apresenta um desempenho excepcional”.

De la Fuente elogiou o desempenho coletivo de sua equipe, dizendo: “Os jogos são diferentes, mesmo que a abordagem seja semelhante. Fizemos um primeiro tempo excepcional e um segundo tempo bom também; e, o mais importante, isso nos permite manter a estabilidade em nosso nível e encarar os próximos jogos importantes com tranquilidade”.

O técnico espanhol alertou contra qualquer subestimação antes do confronto decisivo contra o Uruguai na terceira rodada, afirmando: “A partida contra o Uruguai será extremamente difícil”.

Em resposta às críticas que recebeu após o empate decepcionante contra Cabo Verde na primeira rodada, De la Fuente disse: “Ninguém gosta que questionem seu trabalho e suas habilidades, por isso a reação dos jogadores é compreensível. É uma postura firme para justificar nossa decisão e garantir a continuidade de um projeto em desenvolvimento há algum tempo”.

Ele justificou a decisão de substituir Yamal no segundo tempo, apesar de seu excelente desempenho, dizendo: “É claro que precisávamos ver como a partida iria se desenrolar, mas hoje foi um passo importante. Ele está agora no auge de sua forma, e é bom deixá-lo assim, com ainda mais entusiasmo”.

Yamal abriu o placar para a Espanha aos 10 minutos, antes de Oyarzabal marcar mais dois gols (21 e 23) e, em seguida, Cocorela marcar o quarto (49), em uma vitória esmagadora que colocou a “La Roja” de volta na disputa pela liderança do Grupo 8.

Com essa vitória, a Espanha lidera provisoriamente o grupo com 4 pontos, aguardando o resultado da partida entre Cabo Verde e Uruguai, em preparação para um confronto decisivo contra a “Celeste” na terceira rodada, que pode definir a classificação para as oitavas de final.