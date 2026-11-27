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O técnico do Sunderland, Regis Le Bris, demonstrou frustração com as falhas defensivas recorrentes que custaram a vitória ao time na Liga Europa, na quinta-feira. A equipe teve de se contentar com um ponto no Stadium of Light depois que o adversário polonês anulou rapidamente sua pequena vantagem.

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Erros prejudicam o Sunderland no cenário europeu

O Sunderland ficou pensando no que poderia ter sido após o empate por 1 a 1 com o Jagiellonia . Timur Tutierov marcou logo após o intervalo e colocou os donos da casa em vantagem, mas a liderança durou apenas alguns instantes, até Kamil Jozwiak empatar com precisão para os visitantes. O resultado amplia a lista de partidas em que o Sunderland deixou de aproveitar uma situação favorável por causa da instabilidade defensiva.

Ao analisar uma atuação que considerou longe da ideal, Le Bris apontou a falta de consistência ao longo dos 90 minutos. "Foi uma atuação desconexa. Acho que o primeiro tempo foi razoável, criamos algumas chances. Era importante marcar porque sabíamos que, no segundo tempo, teríamos de fazer cinco mudanças para administrar o elenco e nos preparar para o fim da semana e para a semana seguinte", explicou o técnico no site oficial do clube.

Dados confirmam tendência defensiva preocupante

O gol de empate nasceu de uma falta de comunicação na defesa do Sunderland, problema recorrente que claramente começou a testar a paciência da comissão técnica. Le Bris foi direto ao avaliar o gol sofrido e destacou que os dados sustentam sua preocupação com a tendência do time de oferecer oportunidades aos adversários. Ele alertou os jogadores de que a competição europeia pune especialmente esse tipo de desatenção.

"Os dados são claros: estamos cometendo muitos erros não forçados nesta temporada que resultam em gols. Isso não aconteceu nos últimos dois jogos, mas agora serve como um lembrete. Não podemos relaxar, porque, neste nível, o adversário pode aproveitar esses erros", acrescentou Le Bris.

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Como lidar com um calendário intenso no inverno

O Sunderland atravessa um período desgastante do calendário de 2026, e o jogo contra o Jagiellonia foi apenas um dos desafios de um mês cheio. O time ainda disputará outras nove partidas antes do fim do ano, uma sequência que levará a profundidade do elenco ao limite. Essa pressão influenciou muitas das decisões táticas tomadas na noite de quinta-feira.

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O rodízio esteve no centro da estratégia de Le Bris para o confronto pela Liga Europa. Sabendo que jogos importantes em várias competições se aproximam rapidamente, o técnico priorizou a condição física de seus principais jogadores, mesmo que isso significasse perder parte do ritmo em campo. O desafio agora é encontrar o equilíbrio entre dar descanso aos atletas e manter o alto nível necessário para vencer nessa competição.

Pouco tempo até o confronto com o Tottenham

O Sunderland tem pouco tempo para lamentar a frustração na Europa, já que as atenções se voltam imediatamente para as competições nacionais. Um grande confronto pela Premier League o aguarda neste domingo, quando receberá o Tottenham no Stadium of Light. Enfrentar um time da elite inglesa exigirá disciplina defensiva muito maior do que a exibida no meio da semana. A comissão técnica espera uma reação imediata e uma redução significativa dos "erros não forçados" que têm atrapalhado a campanha da equipe.