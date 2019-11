Reformulação total: o que o Corinthians precisa contratar em 2020?

De cara nova, o Corinthians fará uma grande reformulação em seu elenco para 2020: Tiago Nunes começará a implantar seu estilo de jogo no Timão

O ano de 2019 começou cheio de expectativas para o . Com a chegada de Fábio Carille e um elenco reforçado, era de se esperar um grande ano do . Não aconteceu. O príncipe Carille se tornou um sapo, e, para 2020, a equipe paulista traz mais uma vez um treinador como principal contratação: Tiago Nunes.

Ex-treinador do Athletico-PR, Nunes tem um estilo completamente diferente daquilo que foi praticado no Parque São Jorge nos últimos anos: é um técnico ofensivo, monta equipes propositivas e gosta de ter a posse de bola. Bem diferente do Corinthians defensivo de Carille.

Assim, para 2020, Tiago Nunes já prepara uma reformulação no elenco do Timão. Talvez não em quantidade, mas em estilo e formação de elenco. O treinador já informou à diretoria com quem pretende contar para o ano que vem, privilegiando jogadores que ajudem na construção ofensiva em todas as facetas do campo.

Sem muito dinheiro para investir, o Corinthians terá que contar com investimentos pontuais e com vários de seus jogadores que retornam de empréstimo de outros clubes. A Goal analisou o elenco do Timão e trouxe pra você, posição por posição, onde a equipe precisa investir.

Entenda a situação do Corinthians.

Goleiros

Goleiros: Cássio, Walter, Caíque e Filipe.

Setor mais consistente do Corinthians nos últimos anos, o gol talvez seja a única parte do campo que será inteiramente mantida para 2020. Com o ídolo Cássio consolidado na posição por mais alguns anos, e Walter, um dos melhores reservas do , com contrato renovado até 2021, Tiago Nunes não deverá pedir reforços para o gol.

Atrás dos dois goleiros consolidados, o Timão possui dois garotos da base: Caíque França, considerado uma grande promessa, e Filipe.

Defensores

Laterais: Fagner, Danilo Avelar, Michel, Carlos Augusto e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, Manoel, Bruno Méndez, Léo , Marllon e João

Mesmo contando com ídolos da história corinthiana como Fagner e Gil, o setor da defesa deve passar por uma revitalização para o ano seguinte: a zaga do Corinthians caiu de produção absurdamente em 2019, e essa posição no elenco deve ser rejuvenescida.

Nas laterais, no entanto, a tendência é que a base do elenco continue a mesma. Fagner, com 30 anos, ainda é um dos melhores do Brasil, e Danilo Avelar é, em tese, um reserva que não compromete. O menino Carlos Augusto pede passagem e deve ganhar mais minutos com Tiago Nunes, treinador que gosta de lançar jovens.

Na reserva de Fagner, Michel deve ser mantido, mas ganhará concorrência: o Corinthians pretende aproveitar o garoto Matheus Alexandre, de 20 anos, hoje emprestado a . Assim, nas laterais, não será necessário grandes investimentos para a montagem do elenco.

A zaga, no entanto, deve ser completamente reformulada: obviamente, Gil terá seu contrato renovado e será mantido, diferente do que acontecerá com Manoel, cujo empréstimo só vai até dezembro deste ano. Com as atuações ruins, o atual titular da zaga corinthiana deve retornar ao .

Atrás deles, Léo Santos não convenceu, está retornando de lesão e uma passagem ruim no , e não deve ser grande opção. Marllon vive situação parecida, sem ter tido grandes momentos com a camisa do Timão, e João, da base, será emprestado para o de Limeira.

Desta maneira, os dois zagueiros do elenco atual que devem ganhar minutagem alta serão Gil e Bruno Méndez, uruguaio que ao menos está se provando ser boa opção para a posição. Tiago Nunes já pediu o retorno de Pedro Henrique, hoje emprestado ao -PR, e a tendência é que outro jogador da posição chegue para ao menos disputar posição.

Assim, é muito provável que dois zagueiros hoje fora do elenco cheguem para brigar por titularidade, ao lado de Gil.

Meias

Volantes: Ralf, Gabriel, Renê Júnior, Júnior Urso, Ramiro e Matheus Jesus

Meias: Pedrinho, Sornoza, Matheus Vital, Jadson e Régis

O Corinthians tem boas opções para a função de volante, mas mesmo assim, a posição deve ser reforçada com velhos conhecidos. Ralf e Gabriel "dão pro gasto", ainda que o ídolo hoje esteja em final de carreira, mas eles terão a concorrência de Camacho, outro jogador que retorna do Athletico, já tendo trabalhado com Tiago Nunes.

Para segundo volante, Júnior Urso deve continuar sendo titular. Ramiro não repetiu ainda as boas atuações de no Timão e Matheus Jesus, apesar do inegável talento, não se consolidou ainda como opção consistente. Assim, a tendência é que, para compor elenco, Angelo Araos, chileno e investimento alto da equipe, seja aproveitado.

Outro que pode voltar é Thiaguinho, já que o volante de 22 anos vem fazendo bela campanha no Oeste, na .

A armação talvez seja hoje a função mais "carente" do elenco da equipe. Com um Jadson quase aposentado, um Sornoza que é melhor com a bola parada do que com ela rolando, um Pedrinho, sonhado como camisa 10, mas sem desempenhar a função, um Vital que deve ir para a Europa e um Régis de saída, é justo falar que há uma lacuna de um armador no elenco do Corinthians.

O meia-atacante Marquinhos, emprestado a Ponte Preta em 2018, deve retornar, mas não será a solução da posição. O Corinthians terá que abrir os cofres para garantir seu camisa 10 para 2020, e nomes como Thiago Neves e Cazares já são especulados no Parque São Jorge.

Atacantes

Pontas: Clayson, Everaldo e Janderson

Centroavantes: Boselli, Vagner Love e Gustavo

O ataque também é um setor que deve receber várias caras novas, já que o Corinthians conta com apenas três pontas de ofício (Pedrinho, Vital e Ramiro são utilizados nessa função, mas o primeiro deve ser aproveitado como meia, o segundo pode muito bem ir embora e o terceiro não é o estilo de extremo com que Tiago Nunes gosta de trabalhar)

Clayson vive momento em baixa, Everaldo ainda não repetiu a boa fase de Fluminense no Timão e Janderson é muito jovem. Desta maneira, o ponta que será contratado pelo clube chegará para ser titular. O nome de Marcelo Cirino, campeão da Copa do Brasil neste ano sob o comando de Tiago Nunes, vem sendo muito especulado.

André Luis, hoje emprestado ao , deve retornar e ser opção em 2020, já que Nunes o pediu no Athletico enquanto ainda treinava o clube paranaense.

Para a função de centroavante, pelo contrário, o elenco parece fechado: Mauro Boselli, Vagner Love e Gustagol são três opções de qualidade, e o clube ainda deve contratar o jovem Davó, destaque do Guarani. Caso Boselli deixe o Corinthians, no entanto, já que o argentino tem propostas, aí sim será necessário a contratação de mais um atacante de área.