Reforços do Internacional para 2020: interesse em Marcos Guilherme

Fique por dentro das contratações e saídas do clube gaúcho para a próxima temporada

Depois de um final de temporada decepcionante, o olha para um 2020 com muitas mudanças: saem do elenco quase um time titular completo, e chega um treinador com um novo método de trabalho.

De olho na disputa da pré-Libertadores de 2020, o já começa a se movimentar no mercado, para não ser mais um dos brasileiros a dar vexame na primeira fase da competição continental.

Mas quem está de saída, de retorno ou pode pintar como reforço no Internacional? Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, rumores e quem volta de empréstimo.

da Bola: quem o Internacional já contratou para 2020?

Eduardo Coudet: talvez a principal contratação do Internacional para o ano de 2020, Eduardo Coudet traz consigo uma mudança de estilo: é um treinador muito mais ofensivo e propositivo daqueles que passaram pelo Colorado nos últimos anos. Depois de longa novela, o argentino foi anunciado nesta segunda-feira, e tem contrato até o fim de 2021.

Rodinei: o Internacional já anunciou que o lateral-direito Rodinei, ex-Fla, também defenderá o clube em 2020. O atleta de 27 anos chegará ao Colorado por empréstimo, já que o não pretende renovar o contrato do lateral. Rodinei já trabalhou com o diretor de futebol Rodrigo Caetano e é bem quisto pela diretoria do Internacional..

Damián Musto: homem de confiança de Coudet, o volante argentino de 32 anos também já foi anunciado pelo Inter. Confira AQUI um perfil do jogador, desconhecido no Brasil.

Rumores: quem pode chegar no Internacional para 2020?

Com o Inter ativo no mercado, rumores pintam por todos os lados, tentando adivinhar quem serão os próximos reforços do Colorado! Confira alguns dos jogadores pretendidos pela equipe gaúcha:

Marcos Guilherme: de acordo com o Globoesporte.com, o atacante de lado do campo Marcos Guilherme, revelado pelo -PR e com boa passagem no , pode estar próximo do Colorado. Sonho antiga da diretoria do clube, a intenção do Internacional é comprar o jogador, que pertence ao Al-Wehda, da .

de acordo com o Globoesporte.com, o atacante de lado do campo Marcos Guilherme, revelado pelo -PR e com boa passagem no , pode estar próximo do Colorado. Sonho antiga da diretoria do clube, a intenção do Internacional é comprar o jogador, que pertence ao Al-Wehda, da . Thiago Galhardo : destaque do Brasileirão 2019 pelo Ceará, o meiocampista de 30 anos também interessa ao Internacional, de acordo com o jornal cearense O Povo. O Colorado busca que o libere o jogador, que já foi aprovado pelo novo técnico Eduardo Coudet.

: destaque do Brasileirão 2019 pelo Ceará, o meiocampista de 30 anos também interessa ao Internacional, de acordo com o jornal cearense O Povo. O Colorado busca que o libere o jogador, que já foi aprovado pelo novo técnico Eduardo Coudet. Gabriel Boschilia : revelado pelo São Paulo, o meia de 23 anos apareceu muito bem e logo foi vendido ao Mônaco, da . Quando parecia se começar a se destacar, sofreu lesão grave e passou a rodar o mundo do futebol, sem conseguir se firmar. De acordo com o jornalista Lucas Collar, Boschilia interessa ao Inter, mas a negociação é difícil, já que o Colorado também tem a concorrência pesada do e do , além do Mônaco exigir um valor alto pelo empréstimo do atleta.

: revelado pelo São Paulo, o meia de 23 anos apareceu muito bem e logo foi vendido ao Mônaco, da . Quando parecia se começar a se destacar, sofreu lesão grave e passou a rodar o mundo do futebol, sem conseguir se firmar. De acordo com o jornalista Lucas Collar, Boschilia interessa ao Inter, mas a negociação é difícil, já que o Colorado também tem a concorrência pesada do e do , além do Mônaco exigir um valor alto pelo empréstimo do atleta. Lucas Pratto: em baixa no , o centroavante com passagens por e São Paulo foi oferecido ao Internacional e interessa a diretoria do clube, segundo o Uol. De acordo com os informações da Rádio Gaúcha, a proposta do Colorado seria por empréstimo, e ele chegaria para ser o reserva imediato de Paolo Guerrero.

Rumores: quem pode deixar o Internacional em 2020?

Paolo Guerrero : o atacante veterano é sonho da nova diretoria do , e o gigante argentino pode até pagar a multa do centroavante, afim de o ter para a disputa da 2020, segundo o Globoesporte. A multa rescisória de Guerrero é de mais de 18 milhões de reais, mas o Internacional não pretende se desfazer do artilheiro.

: o atacante veterano é sonho da nova diretoria do , e o gigante argentino pode até pagar a multa do centroavante, afim de o ter para a disputa da 2020, segundo o Globoesporte. A multa rescisória de Guerrero é de mais de 18 milhões de reais, mas o Internacional não pretende se desfazer do artilheiro. Klaus: depois de Charles, o zagueiro é outro ex-jogador da base do Internacional que pode defender o Ceará em 2020, segundo o jornal cearense O Povo. O Vozão está em negociações avançadas para ter o defensor e o Inter não deve complicar muito as negociações. O único entrave é a forma como o acordo será feito: ainda não se decidiu se o atleta irá para o clube cearense por empréstimo ou em definitivo.

Bruno Fuchs: outro zagueiro também pode deixar o Inter, este com um pouco de prestígio com a torcida. Bruno Fuchs interessa ao -FRA, mas uma negociação ainda parece distante.

Quem deixa o Internacional para 2020?

Rafael Sóbis : ídolo, o atacante encerrará sua vitoriosa carreira com a camisa do Internacional. Com 34 anos, clube e jogador decidiram por não prorrogar o vínculo, e o atleta já se despediu do Colorado em suas redes sociais. Em seu site oficial, o Inter também publicou uma mensagem de agradecimento a Rafael Sóbis.

: ídolo, o atacante encerrará sua vitoriosa carreira com a camisa do Internacional. Com 34 anos, clube e jogador decidiram por não prorrogar o vínculo, e o atleta já se despediu do Colorado em suas redes sociais. Em seu site oficial, o Inter também publicou uma mensagem de agradecimento a Rafael Sóbis. Nico López : depois de passagem instável no Inter, o atacante argentino acertou com o , do , e deixará o , por quase R$ 40 milhões de reais. Contratado para decidir, Nico se despede do Colorado depois de muitos altos e baixos, mas sempre mostrando sua qualidade.

: depois de passagem instável no Inter, o atacante argentino acertou com o , do , e deixará o , por quase R$ 40 milhões de reais. Contratado para decidir, Nico se despede do Colorado depois de muitos altos e baixos, mas sempre mostrando sua qualidade. Guilherme Parede : muito contestado pela torcida, o atacante Guilherme Parede deve deixar o Internacional. Mesmo após ter mostrado qualidade no final do ano, o jovem não acertou sua renovação com o Colorado e retornará ao , onde deve ser utilizado na disputa da Série A do Brasileirão.

: muito contestado pela torcida, o atacante Guilherme Parede deve deixar o Internacional. Mesmo após ter mostrado qualidade no final do ano, o jovem não acertou sua renovação com o Colorado e retornará ao , onde deve ser utilizado na disputa da Série A do Brasileirão. Bruno : o veterano é outro jogador que não terá seu contrato renovado, já que Bruno fez parte de um setor do campo criticadíssimo pela torcida. Assim, com 34 anos, o lateral-direito irá procurar outro clube para jogar seu 2020.

: o veterano é outro jogador que não terá seu contrato renovado, já que Bruno fez parte de um setor do campo criticadíssimo pela torcida. Assim, com 34 anos, o lateral-direito irá procurar outro clube para jogar seu 2020. Bruno Silva : outro veterano muito criticado pela torcida, Bruno Silva não será jogador do Internacional em 2020: o volante já foi anunciado como reforço do Avaí, e irá ajudar a equipe catarinense na disputa da do Brasileirão

: outro veterano muito criticado pela torcida, Bruno Silva não será jogador do Internacional em 2020: o volante já foi anunciado como reforço do Avaí, e irá ajudar a equipe catarinense na disputa da do Brasileirão Brenner : garoto do "Celeiro de Ases", o atacante não convenceu a torcida e não aproveitou as chances que teve no profissional do Internacional. Assim, terá seu contrato rescindido e não jogará no Colorado em 2020.

: garoto do "Celeiro de Ases", o atacante não convenceu a torcida e não aproveitou as chances que teve no profissional do Internacional. Assim, terá seu contrato rescindido e não jogará no Colorado em 2020. Matheus Galdezani : contratado com expectativa depois de boas passagens no Coritiba e no Atlético-MG, o volante Matheus Galdezani sofreu uma grave lesão e nem chegou a estrear pelo Internacional. Seu contrato de empréstimo se encerra em dezembro e ele será devolvido ao .

: contratado com expectativa depois de boas passagens no Coritiba e no Atlético-MG, o volante Matheus Galdezani sofreu uma grave lesão e nem chegou a estrear pelo Internacional. Seu contrato de empréstimo se encerra em dezembro e ele será devolvido ao . Juan Alano : considerado uma das maiores revelações da história do "Celeiro de Ases", base do Colorado, o meia Juan Alano só foi explodir neste ano de 2019, com a camisa do Coritiba, sendo um dos principais jogadores da Série B. Pela boa temporada, atraiu interesse de fora do Brasil e foi vendido ao Kashima Antlers, do , por cerca de oito milhões de reais, segundo informações da Rádio Guaíba.

: considerado uma das maiores revelações da história do "Celeiro de Ases", base do Colorado, o meia Juan Alano só foi explodir neste ano de 2019, com a camisa do Coritiba, sendo um dos principais jogadores da Série B. Pela boa temporada, atraiu interesse de fora do Brasil e foi vendido ao Kashima Antlers, do , por cerca de oito milhões de reais, segundo informações da Rádio Guaíba. Charles: outra reveleção do "Celeiro de Ases" que não muito espaço na equipe principal do Internacional, o volante de 23 anos fez bom 2019 na Série B pelo Sport. As boas atuações despertaram o interesse do Ceará, e o Vozão pagou R$ 3 milhões por 50% dos direitos federativos do atleta.

outra reveleção do "Celeiro de Ases" que não muito espaço na equipe principal do Internacional, o volante de 23 anos fez bom 2019 na Série B pelo Sport. As boas atuações despertaram o interesse do Ceará, e o Vozão pagou R$ 3 milhões por 50% dos direitos federativos do atleta. Pedro Lucas: com apenas um gol no ano, as expectativas depositadas pela torcida no centroavante da base do Colorado não foram concretizadas. Assim, para 2020, o garoto deixará o Internacional por empréstimo, com malas prontas para o .

