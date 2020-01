Reforços de 2020 já têm "a cara' que Tiago Nunes quer dar ao Corinthians

Luan e Cantillo são jogadores técnicos e de bom passe, enquanto Sidcley é um lateral-esquerdo mais ofensivo que Avelar

O começa 2020 com mudanças que vão desde o corpo técnico, com a chegada de Tiago Nunes para assumir o comando da equipe, quanto com o elenco, que tem sofrido mudanças, como por exemplo a contratação do meia Luan, e do volante Victor Cantillo, que ainda não foi anunciado, mas já tem acerto com o clube

Apesar dos poucos novos nomes até o momento no Alvinegro, já é possível analisar como será o de Tiago Nunes na temporada.

Tanto Luan quanto Cantillo possuem características que agradam ao treinador: técnica e bom passe.

Além disso, no caso de Luan, o meia e o clube buscam algo em comum em 2020: retormar os bons momentos no futebol. E para isso, o jogador que já teve passagem pela , pode ser justamente a peça de desequilíbrio no meio de campo Alvinegro, já que é um jogador técnico, de arremates à longa distância e que também busca se reafirmar dentro dos gramados.

No caso de Cantillo, segundo o jornal "AS" da , se trata de "um dos volantes mais completos" que estava em atuação no campeonato colombiano, pelo .



O jogador não é goleador, mas possui qualidade no chute de longa distância, além de ser bom marcador e o homem "certo" para o desafogo.

O Corinthians busca ainda a contratação de Sidcley, que atualmente está no futebol ucraniano por empréstimo. O lateral-esquerdo também tem característica que Tiago Nunes tinha quando estava no -PR: é um jogador que apoia bastante no ataque, um ponto que Danilo Avelar, detentor da posição no ano passado, deixou a desejar.

Volta de emprestados

São também "reforços" do Timão para a temporada o zagueiro Pedro Henrique e o volante Camacho, que estavam no Atheltico-PR, trabalharam com Tiago Nunes e, inclusive, voltam ao clube já conhecendo a filosofia do treinador, que pediu pela dupla.

Timão ofensivo

Com Tiago Nunes e as contratações realizadas, o Corinthians tem tudo para ser uma equipe mais ofensiva em 2020, buscando ser, principalmente, ofensivo - o que faltou no ano passado, quando até mesmo o presidente Andrés Sanches criticou a equipe.

Nunes é um técnico que sabe trabalhar com um elenco mais enxuto, tendo em vista os últimos anos com o , mas conseguiu implantar no Furacão uma filosofia que rendeu títulos. Agora, a esperança é que aconteça o mesmo no Timão.