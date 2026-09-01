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Hussein Hamdy

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Reforço ofensivo: astro do Arsenal se transfere para o Borussia Dortmund

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Alemanha

Fora dos planos de Arteta

O Borussia Dortmund fechou uma contratação ofensiva de peso vinda do Arsenal nas últimas horas da atual janela de transferências de verão.

O especialista em mercado da bola Fabrizio Romano escreveu em sua conta na rede "X": "Exclusivo: o Borussia Dortmund chegou a um acordo verbal para contratar Ethan Nwaneri, do Arsenal. Negócio fechado!".

E acrescentou Romano: "Ficou acertado o empréstimo de Nwaneri por uma temporada completa, junto ao Arsenal, depois de o jogador ter aceitado essa mudança nas últimas horas".


E o especialista em mercado concluiu: "Fontes do Borussia Dortmund confirmaram que o clube alemão arcará integralmente com o salário do jogador durante o empréstimo".

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Vale lembrar que Ethan Nwaneri também foi ligado a uma transferência para as fileiras do Milan durante a atual janela de transferências de verão.

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