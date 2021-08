Reforço no Brasileirão, Tardelli foi dispensado da base do Santos por "roubo de Toddynho"

Ainda muito jovem, Diego Tardelli foi liberado no Peixe por um causo incomum; entenda a situação

Novo reforço do Santos para a segunda metade do Brasileirão 2021, Diego Tardelli chega como uma aposta para tentar dar mais qualidade ao setor ofensivo do clube após a saída de Kaio Jorge.

Com 36 anos, já tem uma carreira gloriosa, com direito a idolatria em equipes como o Atlético-MG, passagens pela seleção brasileira e muitos títulos, seja no Brasil ou no futebol internacional.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Esta, porém, não será a primeira passagem de Tardelli pela Vila Belmiro: o atacante deu os seus primeiros passos no futebol nas categorias de base do Peixe e acabou sendo dispensado por um motivo pouco comum.

Na época, o centroavante jogava junto de nomes como Diego e Robinho, na base do Santos, mas não chegou aos profissionais, tendo sido liberado e depois contratado pelo São Paulo, onde se profissionalizou.

A razão é curiosa: quando ainda era bem jovem, Tardelli resolveu, junto de Diego, "assaltar a geladeira" nas instalações do Peixe, roubando algumas unidades do achocolatado "Toddynho", foi pego e dispensado.

CADÊ O VÍDEO DELE ROUBANDO TODDYNHO??? Faz a boa aí, pô — Felipe ⚪️⚫️🌹 (@felipegalbero) August 23, 2021

Em entrevista a Rádio 98FM, em 2012, o atacante chegou inclusive a revelar que a fornecedora do achocolatado deu uma caixa contendo todos os produtos da marca após o atleta contar a história no Tricolor.

Hoje, quase 20 anos depois, tal conto voltou à tona, com torcedores do Santos aproveitando para citar a marca em várias postagens no anúncio da contratação de Diego Tardelli. Agora sem precisar assaltar a geladeira, resta saber se o atacante irá render dentro das quatro linhas.