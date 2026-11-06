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Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
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Reforço importante para o Al-Nassr: data de retorno de Sultan Al-Ghanam após o baque da lesão do cruzado

S. Al-Ghanam
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Mundial respira aliviado

Sultan Al-Ghannam, lateral-direito do Al-Nassr, está perto de encerrar sua jornada de recuperação da lesão no ligamento cruzado, após ter entrado na etapa final de seu programa de reabilitação, em meio à expectativa dentro do clube pela data de seu retorno aos gramados no próximo período.

De acordo com uma fonte exclusiva do jornal "Arriyadiyah", Al-Ghannam completa a etapa final da reabilitação sob a supervisão do médico do Al-Nassr em Riade, após o retorno dos treinos no dia 13 de novembro deste ano, devendo estar totalmente apto em janeiro, segundo as previsões médicas atuais.

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O jogador havia passado por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior no centro "Aspetar", na capital catari, Doha, em junho passado, sob a supervisão do Dr. Khalid Al-Khelaifi, antes de iniciar ali as primeiras e segundas etapas de seu programa de reabilitação.

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Al-Ghannam sofreu a lesão durante a final da Liga dos Campeões da Ásia 2 contra o Gamba Osaka, do Japão, no dia 16 de maio passado, no estádio "Al-Awwal Park", em Riade, partida que terminou com a vitória da equipe japonesa por um a zero e a conquista do título, depois de o jogador ter sido obrigado a deixar o campo para tratamento antes de retornar e completar a partida.

A proximidade do retorno de Al-Ghannam representa um importante reforço para o Al-Nassr, diante da importância do jogador dentro da equipe e de sua grande experiência, já que ele se juntou ao clube no verão de 2018, vindo do Al-Faisaly, antes de a diretoria renovar seu contrato em outubro de 2023, para permanecer com a equipe até 2028.

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