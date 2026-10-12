A 24 horas de sua complicada viagem a Doha, o Al Hilal recebeu um importante impulso moral com o anúncio de que um de seus principais nomes está perto de voltar aos gramados após uma longa ausência, em um movimento que pode resolver uma urgente crise técnica do italiano Simone Inzaghi diante do calendário apertado.

O Al Hilal anunciou nesta segunda-feira a participação do lateral Hamad Al Yami na primeira parte dos treinos coletivos da equipe, antes de completar seu programa específico de reabilitação, em um passo que confirma que o jogador está nas etapas finais de sua recuperação.

Al Yami havia passado por uma delicada cirurgia no tendão patelar do joelho na Finlândia em março passado, realizada pelo renomado médico Lasse Lempainen, antes de iniciar seu longo programa de reabilitação após o sucesso da operação.

Desde então, Al Yami esteve ausente do elenco do Zaeem, em um período marcado por grande pressão sobre a posição de lateral.

Próximas partidas ALS Liga dos Campeões da Ásia 12:00 HIL

A carta esperada por Inzaghi

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al Hilal, espera contar com os serviços do jogador o mais rápido possível, a fim de ampliar suas opções técnicas diante da sequência ininterrupta de partidas no próximo período, nas diferentes competições locais e continentais.

O retorno gradual de Al Yami dá a Inzaghi uma solução adicional no setor defensivo, especialmente com a sucessão de jogos decisivos.









O Al Hilal se prepara para um duelo difícil contra o anfitrião Al Sadd, do Catar, nesta terça-feira, no estádio Jassim Bin Hamad, na capital Doha, pela segunda rodada da fase de liga da região Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite da temporada 2026-2027.

O Zaeem busca um resultado positivo no Catar para reforçar sua posição no grupo, embalado pelas boas notícias vindas do departamento médico com o aguardado retorno de Al Yami.







