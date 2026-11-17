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O Arsenal demonstra sua ambição de longo prazo ao tentar garantir a permanência de seus pilares defensivos, começando por um novo contrato significativo para Piero Hincapie. O clube do norte de Londres está em negociações avançadas com o jogador da seleção equatoriana para recompensá-lo pelas excelentes atuações desde sua chegada da Bundesliga.

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Arsenal busca recompensar Hincapie após rápida ascensão

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Mikel Arteta e a diretoria do Arsenal estão agindo para manter a base da defesa intacta nos próximos anos. O clube está em negociações avançadas com Hincapie, de 24 anos, por uma renovação de contrato de longo prazo. Desde que chegou do Bayer Leverkusen no último verão europeu, inicialmente por empréstimo antes de tornar a transferência definitiva, o sul-americano se tornou peça indispensável da equipe principal no Emirates Stadium.

Hincapie já soma 47 partidas pelo clube do norte de Londres em todas as competições e se firmou como peça importante entre os titulares. Embora ainda restem mais de quatro anos de seu contrato atual, o Arsenal quer reconhecer sua rápida evolução. A expectativa é que os novos termos incluam a extensão do vínculo por mais 12 meses, além de um aumento salarial significativo que reflita a maior importância do jogador no elenco. A iniciativa mostra o desejo do clube de afastar o possível interesse de outros gigantes europeus ao recompensar seus principais jogadores muito antes do fim de seus contratos, segundo a BBC Sport.

Calafiori é o próximo na fila por um contrato melhor no Arsenal

Hincapie não é o único pilar da defesa que deve se reunir com a diretoria do Arsenal. O clube também pretende abrir negociações formais com o lateral-esquerdo italiano Riccardo Calafiori por uma renovação de contrato. O jogador de 24 anos teve uma ascensão meteórica desde que chegou do Bologna, em 2024, e se estabeleceu como peça fundamental no esquema tático de Arteta.

Embora o contrato atual do jogador da seleção italiana só termine no verão europeu de 2029, o clube quer manter a harmonia e o embalo da equipe ao discutir uma renovação em breve. A estratégia parece fazer parte de um esforço mais amplo do diretor esportivo Edu e de Arteta para montar um elenco capaz de se manter por muitos anos.

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Onda de renovações se estende a todo o elenco

Getty Images

As negociações com Hincapie e Calafiori são apenas os desdobramentos mais recentes de uma ampla campanha de renovações contratuais no Arsenal. O clube também está perto de confirmar outras renovações de peso que devem agradar à torcida. O defensor holandês Jurrien Timber está entre os jogadores que devem assinar um novo acordo, assim como o incansável meio-campista Declan Rice.

Além disso, o clube deve acertar um novo contrato com o goleiro espanhol David Raya, que se consolidou como titular absoluto da posição. A intensa movimentação nos bastidores indica que o Arsenal não pretende mais deixar seus principais jogadores chegarem aos últimos anos de contrato sem tentar mantê-los.