Reforço do Tottenham apaga "juras de amor" ao Arsenal nas redes sociais

Spurs anunciam Matt Doherty e jogador deleta posts sobre o rival inglês

Ao anunciar o reforço Matt Doherty, o publicou vídeo com o jogador, ex- , deletando posts que fez no passado sobre o . Assista o vídeo inusitado do lateral-direito abaixo!

Novo contratado do time de José Mourinho, o irlandês de 28 anos assinou até 2024 e custou 16,8 milhões de euros (R$ 108 milhões) aos cofres dos Spurs. A expressão do jogador repercutiu nas redes sociais.

Nos tweets antigos, o lateral dizia que adorava o Arsenal e fazia outras juras de amor aos Gunners. Pela grande rivalidade com o Arsenal, o Tottenham utilizou o fato para acabar com qualquer possíveis críticas.